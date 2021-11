SAMO JEDAN ČOVEK JE ZASLUŽIO ZLATNU LOPTU! Legendarni Brazilac ZGROŽEN: Život je važniji od fudbala!

Mnogi osporavaju njegov izbor, smatraju da je pre svih oštećen Robert Levandovski fantastični golgeter Bajerna, kome je i prošle godine uskraćena nagrada zbog pandemije koronavirusa.

Međutim, ako biste pitali Danija Alveša legendarnog Brazilca koji se nedavno vratio u Barselonu, nagradu je zaslužio - Kristijan Eriksen.

foto: Profimedia

Danac je nažalost kao što svi znamo kolabirao tokom Evropskog prvenstva prošlog leta i još uvek se nije vratio fudbalu.

On je bio član Intera, ali se neće vraćati u Seriju A, pošto mu je ugrađen defibrilator na srcu.

Eventualno će se vratiti u Ajaks, a vrlo verovatno da od povratka fudbalu nema ništa.

foto: AP

"Mislim da je Eriksen zaslužio Zlatnu loptu ove godine zbog onoga što je prošao. Bila bi to snažna poruka za ceo fudbalski svet, ljudi bi imali više osećanja. Mesi je najbolji, on je to već 20 godina, ali bilo bi lepo za sve da Eriksen osvoji ovu nagradu", istakao je Alveš i nastavio:

foto: Printskrin

"Ovo je bila prilika da se pošalje mladim ljudima poruka da je fudbal mnogo više od Zlatne lopte, od titule "najboljeg" ili bilo čega drugog. To je rizik što svaki put trčimo na terenu i u svakom trenutku možemo da stradamo. Imao sam saigrače koji su umrli igrajući fudbal. Kada se takve stvari dogode, ljudi moraju da imaju više osećanja" poručio je Brazilac.

Čini se da je Dani Alveš potpuno u pravu.

