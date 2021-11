BRUTALNA ISPOVEST ČEFERINA: BRANIO SAM ČAK I UBICE! Predsednik UEFA ŠOKIRAO izjavom: Fudbal je prepun SUMNJIVIH ljudi!

Slovenac je tokom gostovanja emisiji "U svom filmu" na televiziji HRT, podsetio na deo njegove prošlosti za koji mnogi nisu ni znali.On se još jednom osvrnuo na pokušaj formiranja Superlige Evrope, koji je ugušen posle nekoliko dana.

- To bi značilo kraj fudbala u Evropi, to bi značilo katastrofu za celu piramidu i ja sam znao da bi to trebalo da sprečimo. Prvo nisam znao kako jer sam bio previše ljut. Znao sam da moram što agresivnije da nastupim jer je to trebalo da se ukine u roku od 48 sati ili bi imalo neku mogućnost da uspe. Ja sam znao da sam na ivici: ili padamo mi ili rušimo Superligu - rekao je Aleksandar Čeferin.

Slovenac se priestio trenutka kada je saznao vest o Superligi i kada je putovao sa legendarnim hrvatskim fudbalerom, Zvonimirom Bobanom.

- Hteo sam Bobana da predstavim na kongresu i zato smo zajedno otišli u Švajcarsku, on je bio u kolima sa mnom kad se sve to događalo. Zvone ima puno iskustva u fudbalu, zna sve praktično, ali nije to bilo toliko bitno koliko je bilo bitno da je on bio pozitivan od prvog trenutka. Da nisam imao nekog u kolima osam sati koji je kukao i plakao da ćemo sve da izgubimo, da fudbal propada... Naprotiv, on je od prvog trenutka nastupio optimistično i rekao: Hajde da se kladimo u večeru da ćeš ih da ih srušiš u dva dana. I ja sam se kladio i još nisam platio večeru.

Čeferin je poručio i da veruje da u narednih 10 godina navijači koji su bili protiv Superlige neće morati da brinu za novi pokušaj formiranja takmičenja. Otkrio je i da je od ljudi bliskih osnivačima Superlige dobio poziv i bogatu finansijsku ponudu.

- Rekli su mi: Šta ako mi vama damo 3,5 milijarde evra pa vi za nas to napravite. Ja sam rekao da je tu neko lud! Ili oni ili ja? Ja nisam, tako da od tada više nisu zvali. Taj kapital će stalno da dolazi, ali mislim da smo 10 godina mirni.

Pre fudbala, Čeferin je dugo radio kao pravnik, a dugu karijeru i optuženike sa kojima je radio, uporedio je sa ljudima koje je sreo tokom rada u UEFA.

- U 24 godine u krivičnom pravu, branio sam ubice. Manje sumnjivih ljudi sam upoznao tada, nego za dve godine u fudbalu - Zaključio je Čeferin.

