UŽIVO: ZVEZDA - VOŽDOVAC (18.30), crveno-belima pobeda jedini izbor! Stanković iznenadio postavom!

SASTAVI:

ZVEZDA: Borjan – Gobeljić, Pankov, Eraković, Rodić – Petrović, Srnić, Ivanić – Katai, Ben, Lazetić.

VOŽDOVAC: Preković – Lasickas, Ivezić, Milović, Hajdin – Purtić, Ajdinović – Milojević, A. Keita, Pantović – Vujnović.

Crveno-beli u utakmicu ulaze značajno oslabljeni bez Gelora Kange, Sekua Sanogoa i Rišaira Živkovića.

" Kanga se nije vratio, preskočiće i ovu utakmicu, što je i ukalkulisano, put je dug, dali smo mu onoliko vremena koliko mu je potrebno. Vratiće se do kraja nedelje, biće nam dostupan za Kruševac i nastavak takmičenja. Sanogo će uraditi kontrolnu rezonancu koliko već sutra, kako bismo mogli da računamo na njega pred kraj nedelje i za ostatak takmičenja. Sanogo je na svoju odgovornost prihvatio da sedi na klupi protiv Ludogoreca, na čemu smo mu ja cela grupa i ja veoma zahvalni, ušao je na desetak minuta i bio je deo jedne lepe i važne pobede. On sam poznaje sebe najbolje, kada nije 100 posto spreman, glupo bi bilo riskirati sa njim, ali je hteo da bude deo te utakmice i na svoju odgovornost je rekao da želi da bude na klupi. Dva puta sam mu prilazio da ga pitam da li je siguran da može da uđe u igru, nije se dvoumio, svaki put je odgovorio potvrdno. To je samo dokaz veličine i da se radi o nekome kome je stalo do rezultata i do tima" rekao je šef stručnog štaba crveno- belih Dejan Stanković u najavi meča.

Istakao je šef stručnog štaba da Rišairo Živković neće biti u sastavu protiv Voždovca, ali i govorio o zdravstvenom stanju Veljka Nikolića.

- Videćemo sa doktorom kako je Živković, imao je istegnuće mišića, malu rupturu, on i Nikolić sigurno neće biti u timu. Nikolić ima problem sa skočnim zglobom, koji vuče još od prošle godine. Malo i nema sreće iskreno¸kada se vratio, na treningu mu se desila nezgoda, izvrnuo je skočni zglob. Čekamo ga da se vrati, svaki momak će nam biti potreban do kraja polusezone.

Crvenu zvezdu do kraja polusezone očekuje težak raspored, a šef stručnog štaba Dejan Stanković ne sumnja u odličan učinak njegovih izabranika.

- Teren je najbolje merilo, bilo je teško gostovanje i u Lučanima, pa smo ga pretvorili u jednu dobru partiju, iako smo imali poteškoća na početku. Poslednja utakmicu protiv Spartaka smo otvorili na vreme, malo spustili ritam. Posle toga u drugom poluvrmenu dodali koliko nam je bilo potrebno. Zadovoljan sam mislim da i dalje držimo sve karte u svojim rukama.

Prokomentarisao je Stanković i ekipu Voždovca.

- Uradili smo analizu, Voždovac ne odustaje od svog stila igre, od golmana kreću, ne plaše se, izlaze visoko. Odigrali su dobru utakmicu, imali jednu ili dve šanse kod povoljnog rezultata. Spremamo se za njih dosta dobro i mi ćemo izaći dosta jako, na svaku loptu. Već godinama su prepoznatljivi po tome da se radi o ekipi koja želi loptu na zemlji i neće odustati od igre. Nama uvek odgovara ekipa koja dođe da se nadigrava sa nama.

Prokomentarisao je Stanković i situaciju na tabeli Superlige Srbije.

- Bili smo u nekim momentima i na -8 i -11 u nekim situacijama, ali nas je to samo ojačalo. Svesni smo cele situacije, sve nam to daje snagu, da damo i više od naših mogućnosti. Sutra imamo priliku da se približimo vodećem na tabeli na -3, sve držimo u svojim rukama – zaključio je Stanković.

