LEGENDA PARTIZANA VODI TEŠKU BITKU ZA ŽIVOT Izvadili su mi organe, rekli da imam 3 do 5 meseci! Ovo preživi jedan u milion VIDEO

Proslavljeni golman Partizana Radovan Radaković vodi tešku borbu za život.

Radakoviću je nakon rutinske kontrole dijagnostifikovan invazivno-difusni tumor želuca.

"Kažu mi da sam jedan u milion koji je ovo preživeo", rekao je Radaković u video snimku koji je objavio FK Miljakovac.

On je opisao trenutak kada je saznao za bolest.

"Pitao sam još koliko imam života. Bila je vrućina, hladan znoj, okrenula se cela soba, ceo život se okrene i prođe kroz vas za tih par sekundi. Kada je rekao od tri do pet meseci, bio sam se uplašio. Imao sam strah, ali kako vreme otiče i kako se borim sve je to manje i manje."

Odlazak u Tursku mu je spasao život. Smršao je 50 kilograma, preživeo sepsu, ali njegova borba nije gotova.

"Jedva sam mogao da pričam, a kamoli da hodam. Izvađen mi je želudac, žučna kesa, deo tankih creva i sve žlezde su povađene. Mnogo je teško to u glavi da se spoje kockice, doktori, psiholozi i psihijatri kažu samo treba pozitivno razmišljati. Jeste. Sve se ja slažem, ali najteže je bilo saznanje. Posle toga operacije i svi ti bolovi, sve to dođe i prođe, ali saznanje i u glavi što bude u tom momentu to je noćna mora."

Do sada su troškovi lečenja koštali 220.000 evra, a prema bolnici u Turskoj je ostao dug od 50.000. Pomogli su mu mnogi bivši fudbaleri, a pomoć je i sada i te kako potrebna.

"Lazović je fenomenalan dečko koji je pokrenuo te neke momke iz Partizana. Hvala Bogu oduševili su me pojedini igrači Zvezde."

FK Miljakovac je umesto Partizana organizovao meč, gde su se okupile brojne legende Partizana, ali i legende poput Nemanje Vidića.

Kurir sport