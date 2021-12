AKO ODEŠ TAMO, NE VRAĆAJ SE KUĆI! Zvezda je želela Mocu, ali Partizan je u porodici bio svetinja! VIDEO

Proslavljeni fudbaler Partizana Momčilo Moca Vukotić preminuo je u petak nakon duge i teške bolesti u 72. godini života.

Moca je bio jedan od najvećih u istoriji Partizana, istinska legenda kluba, čovek koji je živeo za crno-bele boje.

Ogromnu ljubav prema crno-belima nasledio je u porodici, od svog oca. U jednom intervjuu otkrio je da ga je Zvezda želela, ali da nije bilo šanse da prihvati ponudu crveno-belih.

"Igrao sam za svoju osnovnu školu. Zvezda je organziovala turnir osnovnih škola i to im je služilo za selekciju, treneri Zvezde su posmatrali decu i birali ih za fudbalsku školu. Posle utakmice mi je prišao trener Zvezde i rekao mi da su zadovoljni kako sam igrao i da bi voleli da dođem u Zvezdu. Rekao sam mu da već treniram u Partizanu i da sam partizanovac i da je to neostvarljivo. Da se pohvalim kod oca, to sam mu preneo, ali mi je otac rekao: "Ako nameravaš da ideš u Zvezdu, kući se ne vraćaj", rekao je jednom prilikom legendarni Moca.

Vukotić je za Partizan je odigrao 791 utakmicu i postigao 339 golova.

