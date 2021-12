CEO TIM ZVEZDE GA TRAŽIO PO KAFANAMA, STAVIO RONALDA "U DŽEP": Gde je nastao najpoznatiji pijanac srpskog fudbala!? FOTO

Kroz godine veliki broj stranaca imao jepriliku da zaigra u Crvenoj zvezdi, ali teško da se može naći zanimljiviji fudbalera, u svakom pogledu, od nekadašnjeg reprezentativca Poljske Gžegoža Bronovickog.

Kada se na leto 2007. godine pojavila vest da će čovek koji je Kristijana Ronalda stavio u džep na meču Poljske i Portugala obući crveno-beli dres, "delije" su bile oduševljene. Bronovicki je tada bio prilično zvučno ime i trebalo je da predstavlja veliko pojačanje.

Odlični levi bek, koji je do 17. godine bio rudar, stigao je Beograd iz varšavske Legije. Tada 25-godišnjak stigao je u ekipu Boška Đurovskog. Tadašnji predsednik Crvene zvezde Dragan Stojković bio je oduševljen potencijalom poljskog defanzivca.

- Jel ste videli kakvog smo beka doveli. Može da igra i na levoj i na desnoj strani. Ubojit je u ofanzivi. A na meču između Poljske i Portugala stavio je u džep Kristijana Ronalda - govorio je tada Stojković.

Međutim, u Zvezdi su brzlo shvatili da je dolazak Bronovickog bio veliki promašaj. Tada su shvatili da Poljak ima velikih problema sa alkoholom. Emotivni slom doživeo je na gostovanju u Kruševcu kada mu je trener Aleksandar Janković rekao da neće početi meč protiv Napretka. Bronovicki je tada napustio hotel i otišao u obližnju birtiju. Čitava ekipa crveno-belih ga je pronašla za stolom sa pivom u jednoj i pljeskavicom u drugoj ruci.

- Pustite me, hoću da jedem pljeskavicu - kroz suze je pričao Bronovicki.

Bilo je jasno da njegova karijera neće doživeti vrhunac. Napustio je Beograd posle samo 12 meseci i vratio se u Poljsku. Igrao je za Gornjik i Ruh, da bi karijeru završio u drugoligašu Motoru iz Lubina 2014. godine.

Trenutno je zaposlen kao skaut u ekipi Gornika iz Lehne, ali nema sumnje da i dan danas s vremena na vreme, drme po jednu rakiju ili pivo.

Pričao da mu je Zvezda upropastila karijeru, plaćali mu na rate 840.000 evra

Rastanak sa Zvezdom bio je prilično bolan, a 2014. godine Bronovicki je u intervjuu za Alo istakao da mu klub duguje 840.000 evra kao i da je doživeo tešku povredu u Beogradu.

- Zvao me je pre nekoliko dana kapiten Nikola Mijailović i zamolio me da pristanem da mi se plati u dve rate. Složio sam se nekako i rekao mu da nije problem da sačekam još tri meseca, ali da je problem to što iz Zvezde ne uplaćuju pare već šest godina! Zato sam skeptičan i mislim da će ponovo pokušati da me prevare. Niko me sa „Marakane“ od čelnika kluba nije zvao od kada sam otišao iz Beograda (2008. godine), a čujem sada da pričaju svašta okolo, da sam pijanac, prevarant i druge neistine - rekao je Bronovicki u intervjuu za naš list 2014. godine.

Iako su mnogi smatrali da Poljak želi da se ovajdi od Zvezdine propasti, on ističe da ga to ne zanima.

- Ne, prijatelju, ja samo tražim ono što mi pripada, a što su mi njeni šefovi potpisom zagarantovali. Ništa više. To sam zaradio kao profesionalni fudbaler, iako sam zbog Zvezde i svoje zdravlje ugrozio, a karijeru i život upropastio", dodao je Bronovicki, a potom otkrio o čemu se zapravo radi:

- Dok sam igrao na "Marakani" stradali su mi ligamenti kolena, pa nisam nigde mogao da nastupam kasnije. Pokušao sam, potom, u Gornjiku i Ruhu, ali nisam mogao da vežem celu polusezonu jer je povreda bila teška. Prevarili su me i u Zvezdi, rehabilitacija posle povrede je bila loša, lekari nestručni, pa me nisu dobro ni izlečili