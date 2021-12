BRĐANI GOSTUJU U NIŠU Stefan Šapić: Očekujemo tvrdu utakmicu, po verovatno izuzetno teškom terenu

Belo-crni su se na taj način učvrstili na trećem mestu, sa pet bodova više od Vojvodine, sedam od Napretka, osam od niškog Radničkog...

- Odigrali smo dva dobra meča, osvojili šest bodova, ali ne smemo na tome da se zaustavimo. U oba ta susreta nismo primili gol, što i ekipi i svima nama iz odbrane mnogo znači. Posebno zbog činjenice da forsiramo ofanzivni fudbal, igramo od noge do noge, trudimo se da uvek idemo na gol više. Dešavalo nam se u nekim prethodnim mečevima da koncentracija popusti, da primimo gol, pa da utakmica ode u drugom pravcu. Sada to nije bio slučaj i to nam mnogo znači – kazao je Stefan Šapić, momak sa najdužim stažom u Čukaričkom, još od dečačkih dana i 2009. godine.

Raduje dobra igra protiv Kolubare Šapića i zbog nekih drugih razloga.

- Oni su jedini tim, uz Crvenu zvezdu i Partizan koji nas je savladao u Super ligi. I to potpuno zasluženo, dobro smo zapamtili taj meč u Lazarevcu. Imali smo veliki motiv, ali ne da se revanširamo, već nam je pobeda bila preko potrebna. Bilo je još dobrih mečeva ove sezone, na primer protiv Proletera i Vojvodine, iako protiv ovog drugog tima nismo slavili.

Brđane u subotu (15 časova) očekuje još jedan veliki izazov, u Nišu će igrati protiv Radničkog.

- Godinama unazad imaju vrlo kvalitetnu i dobro izbalansiranu ekipu, za nas uvek neugodnu. Sigurno je da očekujem tvrdu utakmicu, po verovatno izuzetno teškom terenu. Isto tako, mislim da će biti dosta šansi, pa ko se bolje snađe. Nadam se da možemo još jednom da sačuvamo svoju mrežu, uhvatili smo ritam, samo da budemo koncentrisani sve vreme.

Šapić igra na mestu štopera, a tu je konkurencija u Čukaričkom možda i najjača. Pored najviše igrača Super lige svoju minutažu traže i iskusni Darko Puškarić, Strahinja Tanasijević, ali i izuzetno talentovani Uroš Drezgić i Bojan Kovačević.

- Rotiramo se, treba svi da igraju, to kvalitetom i radom na treninzima zaslužuju. Na meni je da dobro radim, a dosta sam mečeva odigrao i ove sezone. Čukarički je moj klub, ovde sam odrastao, imam dovoljno ambicija da ponovo ostvarimo dobar rezultat.

Pohvalio je Šapić i večite rivale koji su ostvarili ogroman uspeh u Evropi, ujedno doneli i velike mogućnosti ostalim srpskim predstavnicima.

- Svaka im čast, i Crvenoj zvezdi i Partizanu, dosta su uradili za srpski fudbal, ne samo u aktuelnoj, već i u prethodnim sezonama. Pratili smo njihove nastupe, videli smo da je Srbija pretekla Ukrajinu na 11. mestu, znamo šta to donosi našim klubovima od sezone 2023/24. Biće samim tim i naša Super liga mnogo zanimljivija u narednoj sezoni, posebno se to odnosi na borbu za treće mesto, koje bi trebalo da donese najmanje plasman u grupnu fazu Lige konferencije. I to je prilika za Čukarički, ali i za ostale srpske timove da dodatnu doprinesu uspehu našeg fudbala – istakao je Šapić, koji je u belo-crnom dresu odigrao 122 utakmice.

Do tada, Čukarički će pokušati da se izbori za ponovni ulazak u Evropu. Podsetimo, u narednoj sezoni Srbija će još uvek imati četiri predstavnika u međunarodnim takmičenjima, prvak će u kvalifikacije za Ligu šampiona, pobednik Kupa i još dve najbolje u Super ligi tražiće svoj put kroz kvalifikacije do grupne faze Lige konferencije.

(Kurir sport/FK Čukarički)