LAZETIĆ PRED OKRŠAJ SA ZVEZDOM: Ciljevi su dobra igra i dobar rezultat!

Trener fudbalera TSC-a Žarko Lazetić rekao je danas da je svestan da će meč sa Crvenom zvezdom biti težak, ali da se njegova ekipa neće predati i da su ciljevi dobra igra i dobar rezultat.

"Svestan sam da će nam biti izuzetno teško da ugrozimo Zvezdu, ozbiljan su protivnik sa individualcima koji u svakom trenutku mogu da reše meč, ali nećemo se predati unapred. Uz dobar pristup kakav imamo na treninzima i kakav smo imali na utakmicama koje sam sa klubom do sada odigrao pokušaćemo da dodjemo do našeg cilja, a to su dobra igra i dobar rezultat", rekao je Lazetić, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri TSC-a dočekaće u četvrtak ekipu Crvene zvezde, u meču 21. kola Super lige Srbije. To će ujedno biti poslednja utakmica za obe ekipe u prvom delu sezone.

Zvezda zauzima drugo mesto na tabeli Super lige Srbije sa 51 bodom, dok je TSC na osmom mestu sa 26 bodova.

Lazetić je dodao da svi znaju šta Zvezda predstavlja u domaćem fudbalu, kao i da su napravili ozbiljne rezultate u Evropi.

"Aktuelni su šampioni, postigli su ozbiljne rezultate u Evropi i svesni smo da nas čeka najteža moguća utakmica protiv šampiona, tako da sa maksimalnim respektom ulazimo u predstojeći meč", rekao je on.

Golman TSC-a Nenad Filipović istakao je da je Zvezda igrala odlično u Ligi Evropa, ali da se svim ekipama dešavaju "kiksevi", što bi trebalo da bude normalno.

"Ne iznenađuje me rezultat koji je Zvezda imala protiv Radnika iz Surdulice (1:1). Mi prvenstveno gledamo sebe i svoje redove. Verujem da smo se konačno vratili na pravi, pobednički kolosek na kome i treba da budemo. U sutrašnjem meču ćemo dati sve od sebe da se prikažemo u najboljem svetlu, da na domaćem terenu odigramo dobro i obradujemo navijače", zaključio je Filipović.

Meč izmedju TSC-a i Crvene zvezde igra se u četvrtak u Bačkoj Topoli, od 16.05.

Kurir sport/Beta