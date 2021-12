BIO JE LEGENDA LIVERPULA, A SAD ČISTI JAVNE TOALETE: Vozi kamion, tetovira ljude, opušta se u šanku i toči pivo...

Danijel Ager bio je neobičan kao fudbaler, a takav je ostao i po završetku karijere. Bivši defanzivac Liverpula ne može bez fudbala, pa danas i kao 37-ogodišnjak radi kao trener-igrač drugoligaša HB Koge. A u slobodno vreme sa bratom Markom vozi kamione i prazni kible iz mobilnih toaleta.

Braća Ager su pre nekoliko godina uložili 500.000 evra i pokrenuli firmu "Klo Agger" koja se bavi čišćenjem toaleta. Kako pišu danski mediji, ova kompanja ostvaruje izuzetan profit i jedna je od najjačih u toj branši.

Danijel Ager nije zaboravio ni svoju veliku strast - tetoviranje. Istetoviran je od glave do pete. Po njegovom telu mogu se videti razni vikinški i latinski natpisi. Najpoznatije obeležje, isrctao je na prstima desne ruke i to u vreme kada ga je jurila Barselona. Tu će večno stajati - Y.N.W.A - You never walk alone!

Liverpulova krilatica koja znači - nikada nećeš ići sam i sinonim je za "skauzere" najvernije i najodanije navijače Crvenih sa Enfilda. Nedavno je kupio studio za "tatto", dobio sertifikat majstora-umetnika da može tetovirati ljude.

Vlasnik je i dva paba u Kopenhagenu, gde uveče voli da se opusti u šanku i gostima toči pivo, ili ih poslužuje drugim pićima. Strastveni je bajker i golfer. Ager je nosio dres Liverpula osam sezona, odigrao je 232 utakmice, a karijeru je završio 2016. u Brondbiju, gde je i počeo karijeru.

Danijel Ager je i poznat po svom humanitarnom radu. Pre skoro deceniju osnovao je fondaciju za pomoć deci sa posebnim potrebama, koja uspešno radi i danas i jedan je od najuglednijih u Evropi. Pre sedam godina donirao je oko 2.100 funti i platio putne troškove danskom timu beskućnika da odu na Svetsko prvenstvo u Čileu.

Dani Ager igrao je za Liverpul od 2006. do 2014, ali je od trofeja osvojio samo Komjuniti Šild 2006. i Liga Kup 2012. godine. Bio je zamenik kapitena Stivenu Džerardu, a igrao je u paru prvo sa Džejmijer Karagerom, a potom sa Martinom Škrtelom.

Dres Crvenih tada su nosili i Fernando Tores, Robi Kin, Dirk Kajt, kasnije Luis Suarez, Endi Kerol...

U srećnom je braku sa Sofi Nilson, već 11 godina. Imaju dva sina Džejmija (12) i Mejsona (9).

