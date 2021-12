HTELI DA PREUZMU FSS ZBOG PARA! Đorić otkrio pakleni plan i optužio odgovornog za UDAR NA SAVEZ: Žele da im sinovi vode klubove!

Izleda da uprkos svemu u Fudbalskom savezu Srbije vlada nesloga i odnos suprostavljenih strana.

O tome je nakon nedavno održane Skupštine FSS govorio član iste, čuveni srpski fudbaler i trener, Milovan Đorić.

- Dugo sam u fudbalu, imam i dosta godina... Bio sam uključen u rad Skupštine našeg saveza i imam iskustvo i pravo da upozorim na neka dešavanja koja smetaju svakom dobronamernom čoveku u fudbalu. Posle velikog uspeha reprezentacije - briljantnog plasmana na Svetsko prvenstvo, Skupština Fudbalskog saveza održana 29. novembra pokazala je nejedinstvo koje nikad ranije nijedan njen saziv nije - kazao je Đorić, koji je potom nastavio:

- Jedna grupa pokušala je na toj sednici i pored prisutnih ljudi iz UEFA i FIFA, drznula se da pokuša upravo tada da preuzme vlast! Glasanje 32:26 pokazalo je da je ta grupa bila organizovana. Ja te ljude takoreći, ne poznajem, nisu u fudbalu, ne znam ni kako su dospeli tu, ali, mimo njih, iznenadili su me neki koji su na radnim mestima u savezu. Otkud oni u toj organizovanoj grupi koja je želela da preuzme vlast i verovatno i danas to želi, nije mi jasno, ali, očigledno je da su organizovani. Tu nefudbalsku, pobedila je međutim fudbalska grupa ljudi - uverava Đorić u razgovoru za Žurnal.

foto: Dragan Kadić

Đorić je poručio i da se prvi put sreće sa sličnom situacijom, a dugo je blizak srpskom fudbalu.

- Bila je to za mene mučna skupština, jer ne pamtim da je ikad iko pomišljao da na takav način preuzme vlast. Ta grupa je čisto interesna! Iz interesa su hteli da preuzmu Savez i sve vrate na staro, da ne prihvate Statut i ljude koji su trenutno i verovatno će ostati i posle izbora na ovim funkcijama.

Ipak, odluka o novom statutu je ipak doneta jednoglasno, a bivši fudbaler i trener veruje da zna ko je odgovoran za "pokušaj puča".

- Kad su videli da su u manjini, morali su da se priklone tome, ali su i dalje insistirali da ostanu na visokim funkcijama. Bilo je očigledno da iza svega stoji Novica Tončev. Više puta se pojavljivao za govornicom. Ne znam kakav je političar i to ne mogu da procenjujem, međutim, bio bi to stvarno poraz fudbala kad bi on došao na vlast. Čitam - rekao je "ne daju mi da budem predsednik!". Ne znam ko uopšte njega predlaže da bude predsednik?! Po kom osnovu on može da bude predsednik. To bi bio poraz srpskog fudbala - rekao je Đorić i poručio sledeće:

- Većina iz te grupe ima klubove. Oni bi hteli fudbal u kome njihovi sinovi vode klubove, a da su oni na visokim pozicijama u fudbalskoj organizaciji, u vrhu saveza. Sigurno im ne odgovara što je uveden VAR i što je suđenje mnogo bolje. Sad im je glavna tema novac i ko koliko prima, ali ne govore o milionima na kladionicama. Slučajno sam u rukama imao izveštaj iz UEFA gde su njihovi klubovi na prvom mestu u sumnjivim utakmicama. Savez je zaradio novac i može da raspoređuje.

Kurir sport / Žurnal