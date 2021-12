MUNDIJAL JE POSEBAN DOGAĐAJ: Mbape protiv ideje da se Svetsko prvenstvo održava na dve godine

"Svetsko prvenstvo je poseban događaj zato što se održava na svake četiri godine. Ako bismo igrali na dve godine, to takmičenje bi postalo uobičajeno, što ne bi trebalo. To je nešto neverovatno. To je takmičenje koje bi mogao da igraš samo jednom u životu", rekao je Mbape na dodeli fudbalskih nagrada u Dubaiju.

Predsednik Fife Djani Infantino zalaže se za promenu formata jer veruje da bi Svetsko prvenstvo koje bi se održavalo na dve godine privuklo mlađu publiku, ali i omogućilo da na turniru igraju ekipe koje do sada nisu često uspevale da se domognu najvećeg takmičenja.

Predlogu se protive brojni selektori, treneri, igrači, navijači i fudbalske organizacije, među kojima, pre svih, Evropska fudbalska unija (Uefa).

foto: EPA/SEBASTIEN NOGIER

"Mi već igramo 60 utakmica godišnje. Evropsko prvenstvo, Svetsko prvenstvo, Liga nacija... Voleli bismo da igramo, ali to je previše. Moramo da dobijemo vreme da se oporavimo, da idemo na pauze. Ako ljudi žele kvalitet, emociju, dobre utakmice, moramo poštovati zdravlje igrača", naveo je Mbape.

Napadač Bajerna iz Minhena Robert Levandovski misli da promena formata nije dobra ideja.

"Ako želite navijačima da pružite nešto drugačije, onda morate da napravite pauzu. Ako želimo Svetsko prvenstvo na svake dve godine, nivo će pasti. Nemoguće je da telo i um budu efikasni na istom nivou", naveo je Levandovski.

Beta