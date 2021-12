ISPOVEST FUDBALERA: Prošao kroz PAKAO zbog kockarskih dugova, KOCKANJE mu uništilo život, zajmio novac od banke!

Jedan izraelski fudbaler otkrio je kako se tokom igračke karijere našao u paklu zbog kockanja i kockarskih dugova koji su mu uništili život.

Reč je o Elijahuu "Eliju" Zizovu, 30-godišnjaku koji je tokom karijere igrao za Levski iz Sofije, Bragu, Makabi Tel-Aviv i još nekoliko manjih izraelskih klubova.

Međutim, bugarski mediji pišu sada o Zizovu zbog svega što je radio van terena. Njegova ispovest za "Sport 5" bila je vrlo iskrena o svim problemima koje je pravio proteklih godina.

-Uvek sam lako pravio novac, ali u jednom trenutku, stvari su postale teške. Zato sam se okrenuo kockanju, počeo je Zizov svoju životnu ispovest.

-Plate su kasnile, ali to nije bio problem kada sam pravio novac. I počeo sam da se kockam svakodnevno. Išao sam od kluba do kluba, a moje misli su bile svuda drugde. U jednom trenutku, nisam čak ni mario za novac, samo da li ću pobeđivati u kockanju ili ne.

Zizov navodi da je sve gubitke na kockanju "kompenzovao" novim klađenjem i kockanjem.

-Bilo je noći kada bih dobio 40.000 ili 50.000 evra. Ali novac je brzo nestajao i počinjao sam da molim ljude da mi pozajmljuju. Potonuo sam. Tražio sam pomoć porodice - dali su mi 150.000 evra i obećao sam da nikad više neću igrati, ali posle dve noći sam to opet uradio.

Ubrzo je moj dug porastao na 300.000 evra. Uzeo sam pozajmicu od banke nakon što sam stavio kuću pod hipoteku. I opet sam obećao da neću igrati, ali nisam održao reč.

Izraelski fudbaler je nastavio da propada sve više i više.

-Izgubili smo kuću i došli su teški dani. Sada živimo kao podstanari. Zbog mene smo upali u teške finansijske probleme. Često nismo uspevali ni da otplatimo ratu, a ja sam nastavljao da se kockam.

Zizov je otkrio da je od strašnog poroka kakva je kocka, uspeo da pobegne uz pomoć rehabilitacionog programa.

-Dva meseca sam "čist", što se nikad nije dešavalo. Naneo sam mnogo bola porodici. To će me progoniti do kraja života. Nadam se da ću sad uspeti. Postoji i nalog na koji stižu donacije i taj novac ja ne smem da uzimam. Sve odatle ide za vraćanje mojih dugova. Hvala svima koji su mi pomogli, rekao je Zizov na kraju svoje, malo je reći, burne životne priče.

Kurir sport