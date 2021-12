NOVE MUKE ZA LISICE: Vardi odsustvuje do mesec dana zbog povrede!

Fudbaler Lestera Džejmi Vardi odsustvovaće sa terena do mesec dana pošto je pogoršao povredu tetive u utakmici protiv Liverpula u Premijer ligi.Lester je u utorak pobedio Liverpul sa 1:0, a Vardiju je ukazana pomoć posle sudara sa protivničkim igračem Žoelom Matipom. On je odlučio da odigra meč do kraja, ali je pogoršao povredu.

Zbog te povrede prethodno je propustio utakmicu protiv Mančester sitija (3:6), 26. decembra.

"Mogao bi da odsustvuje tri do četiri nedelje", rekao je trener Lestera Brendan Rodžers, preneo je Bi-Si-Si (BBC).

Vardi je u 22 utakmice ove sezone postigao 11 golova i jedan je od osmorice povredjenih igrača Lestera.

Rodžers je rekao da je zahtevan i gust raspored i pritisak zbog izostanaka igrača u vezi sa korona virusom doprineo Vardijevoj povredi.

"Mislim da je element umora u takvoj kombinaciji utakmica verovatno doveo do ovoga. Igrači nisu roboti. Ljudi misle da, pošto su dobro plaćeni, fudbaleri treba da izadju i igraju svakoga dana u nedelji, a to nije slučaj", rekao je Rodžers.

"Kombinacija utakmica koje smo imali i vreme za oporavak, to mu je otežalo", dodao je on.

Lester će 1. januara igrati na svom terenu protiv Noriča.

