VANJA KOSTIĆ, DIREKTORKA MARKETINGA FSS: Srbija će u Kataru igrati u novim dresovima i sa novim grbom

Reprezentacija Srbije igraće na Svetskom prvenstvu u Kataru u novim dresovima i sa novim grbom.

Ovo na početku razgovora za "Novosti" otkriva Vanja Kostić, direktorka marketinga i pi-ar službe FS Srbije. U godini velikog uspeha i plasmana "orlova" na Svetsko prvenstvo, uporedo sa sjajnim izdanjem naših reprezentativaca, Fudbalski savez i pre svega njegov marketing-medija tim bili su fantastična logistika selektoru Stojkoviću, Tadiću i saigračima. Brojne aktivnosti, vezane za same utakmice, ali i društveno odgovorne akcije prethodili su gotovo svakom dobrom rezultatu. Pravi povod za intervju sa ženom čije su ideje, vizija i energija "izvele" FSS sa terazijske adrese i mnogo vidljivije nego ranije uključile u društvena zbivanja i marketinški teren.

Direktorka otkriva da će "Puma", sa kojom naša nacionalna asocijacija sarađuje od 2018. godine, promovisati nove komplete krajem maja, ili početkom juna. Istovremeno, FSS je odlučio da ubuduće "razdvoji" grbove, odnosno zaštitni amblem saveza kao krovne organizacije i grb koji krasi dres nacionalnih selekcija.

- Želimo da kreiramo brend naše reprezentacije. U tom procesu, razdvajanje institucionalnog grba od reprezentativnog je praksa koja se već sprovodi u većini evropskih saveza. Nacionalni savez, kao krovna institucija, treba da bude predstavljen kao moderna i autoritativna institucija. Sa druge strane, grb koji će ubuduće krasiti dres fudbalera treba da simbolizuje tradiciju, strast, posvećenost, jedinstvo i hrabrost sa kojim će se navijači identifikovati - ističe direktorka marketinga za "Sportski magazin".

"Puma" je napravila istraživanje šta bi navijači voleli da vide na grudima naših reprezentativaca, koje zajedničke vrednosti dele i šta taj grb suštinski treba da predstavlja. Takođe su temeljno sagledali istoriju naše zemlje, kao i grbove kroz vekove.

- Ove novine samo su deo kampanje koja bi trebalo da reafirmiše kult reprezentacije. Svi su videli fantastičnu želju i borbu kojom su fudbaleri i selektor Stojković prokrčili put do Katara. Taj uspeh je baza preko koje želimo još više da približimo navijače reprezentaciji, odnosno da na njima budu simboli koji će ljubitelji fudbala prepoznavati kao zaštitne znake fudbalske reprezentacije Srbije - kaže Kostićeva.

Nova garnitura biće urađena po sličnim principima koji su sa tehničkim partnerom FSS ustanovljeni u Kanjingradu 2018. uoči Svetskog prvenstva u Rusiji. Tada su trend bili nacionalni motivi (ocila), a za gostujuće garniture inspiracija je bio svet Nikole Tesle (fluorescentna boja grba). Nova garnitura će biti urađena po sličnom principu sa određenim tradicionalnim detaljima, uključujući i ćirilični ispis kao motiv. Kvalitet i materijal dresova biće potpuno revolucionarni.

- U prodaji će biti nekoliko verzija dresa koji će se razlikovati u ceni. Želimo da dresove reprezentacije učinimo dostupnim za navijače sa različitom kupovnom moći.

Ono što zvuči pomalo neverovatno i što se kosi sa ambicioznim idejama je činjenica da FS Srbije trenutno nema svoju prodavnicu dresova i suvenira! Ko želi da kupi dres reprezentacije Srbije, može da ga pazari u prodavnicama tehničkog partnera "Pume", odnosno "N sporta". Takozvani Fan šop je odavno uobičajen u svetu marketinga i promocije.

- Očekujemo da ćemo uskoro od rukovodstva Saveza dobiti zeleno svetlo da se uradi završni korak za otvaranje redovne prodavnice. Uz nju, krenuće i WEB prodaja simbola FSS i reprezentacije preko internet prodavnice. Ne samo da će FSS dobiti na "vidljivosti", već će navijači kroz direktnu komunikaciju moći da kontaktiraju sa FSS i daju svoje predloge, mišljenja... Ceo taj proces mora imati kontinuitet, ne može se sa navijačima komunicirati samo od utakmice do utakmice. Planiramo i da radimo na razvoju određenih aplikacija koje će biti u istom cilju: povezivanje saveza i navijača - ističe Vanja Kostić.

Od kada se reprezentacija kvalifikovala na SP ogroman je interes kompanija za komercijalnu saradnju sa FSS, od kojih neke čak i ne posluju na našem tržištu. Svaki ugovor je priliv, kako za Savez, tako i za državu, baš kao i projekti odobreni od EU, UEFA i FIFA.

- Često se čuje da država finansira FSS iz budžeta, da "baca novac u fudbal"... Ili pitanja "šta će nam nacionalni stadion", "zašto se ulaže u izgradnju i renoviranje stadiona, umesto da se sredstva ulažu u druge svrhe". Neistina je da država finansira FSS, odnosno da sa svega nekoliko procenata učestvuje u budžetu našeg Saveza, a ostalo su pogrešna ili zlonamerna tumačenja. Srbija je 2020. bila na šestom mestu u svetu po izvozu fudbalera. I to u apsolutnom iznosu, ne u procentima u odnosu na broj stanovnika! Ispred su Brazil, Argentina, Francuska, Engleska i Španija. Koliko od tog novca završi u budžetu? Koliki su prihodi od FIFA i UEFA za učešće klubova i reprezentacija u međunarodnim takmičenjima? Koliko fudbal doprinosi turističkom prihodu? Koliko ljudi zapošljava fudbal i koliko porodica hrani?! Veliki deo sredstava iz fudbala ide u budžet Srbije, samim tim i u druge oblasti života - naglašava direktorka marketinga.

Kada sponzori u egzaktnim podacima vide matematiku vezanu za partnerstvo u fudbalu, jasno im je kakav je ulagački potencijal. Takođe, fudbal pruža fenomenalne priče koje mogu biti sjajna marketinška platforma sadašnjim i budućim partnerima Saveza. Nije FSS samo A reprezentacija, ona je kruna svega, ali tu su i mnoge druge kategorije. U Srbiji je oko milion ljudi direktno ili indirektno vezano za fudbal: kao profesionalni ili amaterski igrači, treneri, deca u bazičnim kategorijama, žene i devojčice, veterani, rekreativci.

- Fudbal ne doprinosi samo u finansijskom, već i u društveno-odgovornom smislu. Jer, bavljenje fudbalom u zdravstvenom smislu poboljšava motoriku dece, prevenira mnoge bolesti, odvlači ih sa ulice. Da bi vrhunski fudbal oličen kroz A reprezentaciju imao kvalitet, neophodna je masovnost, jer iz te baze dobrom selekcijom dolazimo do kvaliteta. Zato smo sa Ministarstvom finansija, uz podršku UEFA, krenuli u veliko istraživanje o uticaju fudbala na društvo. Svi ti podaci iz egzaktnih istraživanja dokazaće opravdanost ulaganja u bazični fudbal i infrastrukturu. Fudbal jeste biznis, ali je i društveno odgovorna kategorija. Nakon toga uradićemo kampanju i upoznati javnost šta fudbal donosi našem društvu, jer ljudi uglavnom gledaju i hvataju se samo za onu negativnu stranu. Naravno, u fudbalu ima negativnih pojava kao i u ostalim oblastima života, kako kod nas tako i svuda u svetu, ali sigurna sam da ova igra donosi neuporedivo više dobrog nego lošeg i to javnost treba da zna. Fudbal mora da dobije jednu novu dimenziju - kaže Vanja Kostić.

Ono što je kod nas manje poznato je činjenica da je ženski fudbal sport sa najvećom stopom rasta u svetu.

- Mi smo pomalo konzervativna i tvrdoglava sredina koja teže prihvata promene, pa je ovaj sport krenuo nešto kasnije da se razvija kod nas, iako imamo jako mnogo uspešnih i talentovanih igračica. U poslednje dve godine naš savez je počeo mnogo više da ulaže u ženski fudbal, stvara se sistem, poboljšavaju uslovi, ali treba vremena da stvari dođu na svoje mesto, s obzirom na to da je ova kategorija bila zapostavljena, iako se ovim sportom žene bave više od 50 godina. Na primer, majka Dejana Stankovića je bila uspešna fudbalerka.

Proletos je FSS kreirao kampanju "Fudbal je za devojčice" kako bi ih ohrabrio da igraju fudbal, da dobiju podršku od roditelja za bavljenje ovim sportom, kao i da se razbiju silne predrasude koje prate ove devojke.

- Beskrajno smo zahvalni Jeleni Karleuši, najvećoj zvezdi ovog regiona, i Dušku Tošiću, vrhunskom sportisti i bivšem reprezentativcu što su podržali svoju kćerku Niku u bavljenju fudbalom. Ona je bila izuzetno važan deo naše kampanje. Time smo pokazali koliko je podrška porodice važna, a Nika je oličenje jedne skromne i vaspitane devojčice sa kojom se ostali mogu identifikovati. Takođe smo zahvalni premijerki Brnabić na podršci, ministru Udovičiću, Olimpijskom komitetu i svim ostalima koji su podržali našu kampanju i u njoj prepoznali mnogo više od samog sporta. Naravno i kompaniji Mozzart koja je kao društveno odgovorna kompanija napravila istorijski iskorak i postala naslovni sponzor ženske lige, kao i "Jazak vodi" koja je takođe postala partner.

Ova kampanja je privukla izuzetnu pažnju kako domaće tako i međunarodne javnosti.

- Tako smo se na jake sugestije ljudi iz UEFA prijavili za UEFA Grow nagradu, oskara za razvoj fudbala i ušli u konkurenciju među tri najbolje fudbalske kampanje u Evropi. Ovde se ne radi samo o kampanji ženskog, već fudbala uopšte. S obzirom na to da smo s vremenom postali svesni šta smo i koliko smo dobro uradili i da su rezultati daleko iznad očekivanih i da mi nije poznato da je ikada iko nešto slično uradio, da smo dobili bezbroj pohvala od UEFA, FIFA i drugih saveza kako smo uradili neverovatan posao - očekivali smo pobedu. Međutim, žiri je mislio drugačije. Imam svoje mišljenje o tome, iako sam uvek izuzetno samokritična, mislim da je bilo nezasluženo, već posledica neke inercije i dobre reputacije pobedničkog saveza. Svakako, nismo mi ovo radili zbog nekakvih nagrada niti je potreban bilo kakav žiri da znamo da smo uradili najbolju i najefektniju kampanju, to je bilo više nego očigledno, ali svakako je veliki uspeh, jer smo sada kao savez pozicionirani kao neko ko radi fenomenalne stvari i otvara nam vrata za mnoge projekte. To je ono najvažnije.

