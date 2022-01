ORLOVI ĆE MORATI BEZ NJEGA: Kragujevčanin Simić jedan od naših najboljih futsal igrača nada se uspehu u Holandiji!

Kragujevčanin se u rodnom gradu oporavlja od teške povrede zarađene prošlog proleća u dresu šampiona Mađarske Haladaša i, naravno, prati sve šta se događa sa Orlovima.

– Iz­o­stan­ci mi te­ško pa­da­ju, ve­li­ka je čast igra­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju, po­go­to­vo na ta­ko ve­li­kim tak­mi­če­nji­ma i još no­si­ti ka­pi­ten­sku tra­ku. U kon­tak­tu sam sa se­lek­to­rom De­ja­nom Ma­je­som, sa­i­gra­či­ma i lju­di­ma iz FSS, svi da­ju do­pri­nos mom opo­rav­ku. Ve­ru­jem u mom­ke, du­go sam sa nji­ma de­lio svla­či­o­ni­cu, do­bro i zlo, znam nji­ho­ve do­me­te, iz­ve­sno je da mo­gu mno­go. Ve­ru­jem u le­pe ve­sti iz Holandije - rekao je Simić poznatom futsal novinaru Ivanu Pavloviću i govorio o procesu rehabilitacije:

1 / 6 Foto: Privatna Arhiva

– U po­čet­ku ni­je de­lo­va­lo da će to bi­ti ozbilj­na po­vre­da, sve se svo­di­lo na zad­nju lo­žu. Bi­lo je to 10. ma­ja, od­re­đe­na je de­se­to­dnev­na pa­u­za, pa sam se vra­tio tre­na­žnom pro­ce­su. To­kom tre­ćeg tre­nin­ga i po­sle od­re­đe­ne kret­nje do­šlo je do bo­la i ma­log oto­ka u pre­de­lu ko­le­na. Ul­tra­zvuč­ni na­laz je bio ure­dan, ali pro­blem je po­sto­jao. Mag­net­na re­zo­nan­ca uka­zi­va­la je na par­ci­jal­ni, dok je tek ar­tro­sko­pi­jom po­tvr­đe­no pu­ca­nje pred­njeg ukr­šte­nog li­ga­men­ta na dva me­sta, naj­go­ra op­ci­ja. Ope­ri­san sam 29. ju­na kod dr Ma­ti­ća u Kra­gu­jev­cu.

- Ne­mam re­či da se za­hva­lim lju­di­ma iz Ha­la­da­ša na raz­u­me­va­nju i sve­mu što su uči­ni­li za me­ne. Op­ho­de se pre­ma me­ni kao da sve vre­me igram, imam ugo­vor do le­ta, sa mo­guć­no­šću pro­du­že­nja na još go­di­nu. Že­lim da osta­nem u ta­kvoj sre­di­ni, osvo­ji­li smo ti­tu­lu, tre­nut­no smo pr­vi, sa am­bi­ci­ja­ma da od­bra­ni­mo pri­mat i po­no­vo za­i­gra­mo u Li­gi šam­pi­o­na

Dugogodišnji reprezentativac prethodnih dana mogao je da se uveri u sjajan rad omladinske reprezentacije Srbije na pripremama u Vrnjačkoj Banji:

– Se­lek­to­r Mar­ko Ga­vri­lo­vi­ć že­leo je da se pri­dru­žim i da upo­re­do ra­dim na sop­stve­nom pro­gra­mu opo­rav­ka. U tom de­lu ve­li­ku ulo­gu ima Alek­san­dar Đu­rić, is­ka­zao je mak­si­mum že­lje, vo­lje i zna­nja da opo­ra­vak ide na bo­lje. Ne šte­di se­be u ra­du sa mnom, oba­vi šta ima sa re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma i ka­d za­vr­ši po­sve­ti se me­ni – kazao je za Sportski žurnal Miloš Simić

Kurir sport