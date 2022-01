DVE GODINE STROGO ČUVANA TAJNA: Kako je Ronaldo u Beogradu ostavio 3,5 MILIONA EVRA! Ono što se desilo posle je HIT priča! (FOTO)

Kristijano Ronaldo je početkom septembra 2019. godine sa Portugalom pobedio Srbiju u utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Rezultat na stadionu Rajko Mitić bio je 4:2, a najbolji strelac Portugala je postigao treći pogodak za svoju ekipu na tom meču odigranom pred oko 40.000 navijača.

Međutim, ono što se desilo nakon utakmice Ronaldo je verovatno prepričavao prijateljima koji su, opet verovatno, u neverici slušali priču.

Naime, Kristijano Ronaldo je u Beogradu, tačnije u sobi jednog beogradskog hotela zaboravio dva super luksuzna sata čija je ukupna vrednost oko 3.500.000 evra!

Tako nešto zvuči neverovatno, kao i ono što se desilo nakon toga, a detalje priče je otkrio Strahinja Đorić, Beograđanin i zaljubljenik u satove.

Strahinja je osnivač brenda "Sat na ruci" pomoću kog upoznaje pratioce sa raznim modelima satova.

- Za ovu priču sam saznao tako što mi je jedan pratilac na društvenim mrežama poslao fotografiju, bio je to maj 2020. godine. Ceo događaj se odigrao 7. septembra 2019. ali "Sat na ruci" nije postojao sve do februara 2020. Taj pratilac mi je u poverenju rekao šta se desilo jer sam na prvi pogled prepoznao satove. Zamolio me je da ne pričam javno o tome jer je sve još uvek sveže ali sada je prošlo skoro tri godine i sve se završilo u najboljem redu - počeo je priču Strahinja Đorić za "Blic" i nastavio:

- Moja reakcija je bila zapanjujuća. O tim satovima čitam bar jednom nedeljno na društvenim mrežama jer, da se ne lažemo, Ronaldo je najpoznatija ličnost na svetu u ovom veku. O ovim satovima znam mnogo i sama pomisao da je on zaboravio takva dva sata u hotelskoj sobi bila je zapanjujuća. Onda sam shvatio da je Ronaldo “jedan od nas”, ljubitelj je satova, jer ko bi još poneo dva sata u vrednosti od 3.500.000 evra na dvodnevni put. Znači da Kristijano voli da nosi satove i da to smatra neophodnim delom njegovog autfita na svakodnevnom nivou.

Satovi koje je Ronaldo zaboravio u beogradskom hotelu foto: Youtube/Strahinja Djoric

Đorić je objasnio i šta se desilo nakon što su satovi pronađeni u sobi.

- Na sreću našeg fudbalskog saveza, a i na Kristijanovu sreću, prava osoba je pronašla satove. Devojka koja je sređivala tu sobu je o celom slučaju odmah obavestila menadžera hotela, on FSS, a naš savez direktno kontaktirao portugalski. Satovi su vraćeni najboljem fudbaleru današnjice. Ipak, da je na ove satove naišao neko ko ne treba, smatram da bi i u tom slučaju satovi završili kod Ronalda. Zašto? Zato što su oba modela "piece unique". Ne postoji drugi ovakav model u svetu satova jer je Kristijano Ronaldo za sebe zahtevao posebnu izradu sa dijamantima koju nema niko drugi. To oba sata čini neverovatno retkim, a da ne spominjem da bi se vest o tome da je Kristijano izgubio ovakva dva sata obišla svet za dva minuta. Da je neko ko ne treba naišao na njih bukvalno ne bi imao šta da uradi sa njima osim da ih vrati Ronaldu. Ali, kao što rekoh, sva sreća da se to nije desilo i da je devojka koja ih je pronašla postupila profesionalno, uz naravno menadžment hotela, te se sve završilo u najboljem redu.

Osnivač "Sata na ruci" je otkrio i o kojim tačno modelima se radi.

- Modeli o kojim pričamo su satovi brendova "Franck Muller" i "Girard Perregaux". Prvi košta 1.500.000 evra i optočen je dijamantima. Radi se o modelu "Franck Muller Cintree Tourbillon" i on je "piece unique". Drugi sat koji je zaboravio je verovatno i najbolji sat u njegovoj kolekciji. U pitanju je "Girard Perregaux planetarium Triple-Axis Tourbillon". Ovaj model poseduje niz neverovatnih i veoma retkih funkcija a na sve to dodajte "baguette" dijamante i biće vam jasnije zašto ovaj sat košta 2.000.000 evra. Kristijano ipak ima previše ekstravagantan ukus za ljubitelje satova. Ne postoji sat u kolekciji koji nema bar jedan dijamant, on prosto uživa u tome da sve šljašti. I moram kao profesionalac da se osvrnem na to da nosi prevelike satove za njegov zglob. Idealna dimenzija za njegovu ruku bi bila 36-40mm - zaključio je Đorić za "Blic".

Kurir sport/Blic