ZAGREVANJE PRED START SEZONE: Niški Radnički u Turskoj na pripremama pred prolećni deo sezone u Superligi

Ekspedicija Fudbalskog kluba Radnički jutros je otputovala u tursku Antaliju, gde će ostati do 6. februara i obaviti glavni deo priprema za prolećni deo sezone u Superligi i Kupu Srbije

Tokom boravka u Antaliji niški tim će odigrati šest kontrolnih utakmica. Prva je zakazana za 23. januar, a rival je poljski tim Pjast Glivice.

Potom slede dueli sa slovačkim Ružemberokom 26. januara, bugarskim Spartakom iz Varne 29. januara, ruskim Himkijem 1. februara i ruskim Torpedom iz Moskve 4. februara.

Generalna proba će biti 5. februara protiv kazahstanskog Kairata, učesnika grupne faze ovosezonske UEFA Lige Konferencija.

foto: Radnički Niš

Radnički je pripreme počeo 10. januara, fudbaleri su deset dana radili u Nišu, a 15. januara im se priključio šef stručnog štaba Radoslav Batak, koji je propustio start priprema jer je bio pozitivan na koronavirus. Batak je zadovoljan urađenim u Nišu, a od rada u Antaliji očekuje mnogo.

-Tih prvih deset dana su veoma teški na svim pripremama. Radi se na sticanju snage, a mogu da kažem da su moji saradnici odradili dobar posao. Kada sam došao, počeli smo da radimo i sa loptom, mada smo imali puno problema zbog loših vremenskih prilika. Sada idemo u Antaliju, gde ćemo imati sjajne uslove za rad. Sledi nam najvažniji deo pripremnog perioda, tokom kojeg treba da napravimo igru i sistem za prolećni deo sezone. Neće se to mnogo menjati od onog što smo igrali do sada, samo ćemo se truditi da poboljšamo i usavršimo određene segmente - rekao je Batak, koji se osvrnuo i na prelazni rok i protivnike u Turskoj.

foto: Starsport

-Veoma sam zadovoljan što nas je pojačao Aleksandar Mesarović. On je odličan igrač, trenirao sam ga u Vojvodini i dao mu šansu da igra i međunarodne utakmice. Ukoliko bude na potrebnom nivou, on će praviti razliku na terenu u našu korist. Aleksandar Bogdanović je dobar štoper, dugo smo ga pratili i smatram da će biti prava zamena za Nikolu Stevanovića. Očekujemo da nam se Nikola Vujadinović priključi u Turskoj. On se još nije oporavio, doći će u Antaliju tokom sledeće sedmice i veoma nam je važno da ga osposobimo već za prvu takmičarsku utakmicu protiv Partizana 12. februara.

Filip Dujmović je izuzetno talentovan golman i biće prava konkurencija Kahrimanu. Kada je reč o dvojici internacionalaca, Japanac Nagasava se povredio na treningu i ostaće u Nišu jer trenutno nije u mogućnosti da trenira, dok će Sagitov dobiti šansu da se nametne u Turskoj. Miljan Škrbić je povređen, moraće na operaciju i videćemo nakon tog zahvata kakva će biti situacija sa njim.

foto: FK Radnički Niš

Za sada ne može da nam pomogne. Sigurno je da ćemo se do kraja prelaznog roka još pojačati. Rivale na pripremama smo pažljivo biralim u pitanju su ozbiljne ekipe, a ono najbolje smo ostavili za kraj. Duel sa Kairatom je veliki izazov i biće nam to prava priprema pred Partizan- završio je Batak.

Put Antalije su jutros krenuli sledeći fudbaleri: Damir Kahriman, Filip Dujmović, Dimitrije Stevanović, Bazil Jamkam, Aleksandar Kovačević, Ognjen Bjeličić, Milan Savić, Lazar Arsić, Rioeji Mićibući, Aleksandar Mesarović, Aleksandar Pejović, Filip Kasalica, Jevgen Pavlov, Branislav Tomić, Stefan Ilić, Nikola Stanković, Petar Ćirković, Artur Sagitov, Aleksandar Bogdanović, Nikola Aksentijević, Ilija Spasić, Aleksa Dušanić, Stefan Mitrović, Jovan Štavljanin i Nikola Jovanović. Nikola Vujadinović će se zbog povrede priključiti ekipi za nekoliko dana.

