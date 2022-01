NISU NAM DALI ŠANSU DA SE BRANIMO! Nova bura u srpskom fudbalu, iz superligaša GRME na FSS zbog žestoke kazne: Posedujemo dokaze!

Sporan je meč 21. kola Super lige Srbije u kom je Proleter na stadionu Karađorđe u Novom Sadu kao domaćin pobedio Radnički iz Niša.

FSS je posle istrage odlučio da oduzme bodove Novosađanima i da ih dodeli Nišlijama.

Proleter je kažnjen zbog propusta i činjenice da je sedam igrača sa tog meča imalo neispravni zdravstveni karton, a sada se klub oglasio saopštenjem.

- Mi, čelni ljudi Proletera iz Novog Sada, šokirani odlukom Direktora takmičenja Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije da nam se oduzmu tri boda osvojena na terenu u duelu sa niškim Radničkim, uložili smo žalbu Komisiji za žalbe FSS. Gruba povreda prava na pravično suđenje i povrede odredbi Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSS i Propozicija takmičenja Super lige Srbije trebalo bi da budu dovoljni da se odluka koja je doneta na nezakonit način ukine ili preinači.

Naša osnovna zamerka je nemogućnost da se izjasnimo o spornim lekarskim pregledima koji su doveli do odluke o oduzimanju bodova. Odgovorno tvrdimo da posedujemo sve dokaze o važećim lekarskim pregledima na dan odigravanja utakmice protiv Radničkog iz Niša. Ipak, i pored nekoliko pokušaja da Direktoru takmičenja dostavimo dokaze, on je ignorišući to, presudio u korist druge strane.

Odluka je doneta na osnovu nepotpunog činjeničnog stanja, bez šanse da se branimo i odbranimo, a što nam je po Ustavu Republike Srbije zagarantovano pravo. Bitno je pomenuti da je u identičnom slučaju FS Regiona Istočne Srbije iz novembra 2021. dozvoljeno izjašnjavanje svih strana pa nam je shodno tome ova odluka neprihvatljiva.

foto: Starsport

Zahtevamo i apsolutno očekujemo da drugostepeni organ usvoji žalbu i poništi odluku čime bi utakmica 21. kola protiv niškog Radničkog odigrana 16.12.2021. bila registrovana na najpravedniji način, onako kako se završila na terenu, pobedom Proletera od 2:0. Gubitak tri boda, u neizvesnom takmičenju kakvo je Super liga Srbije, pogodio bi svaki tim pa tako I naš. Zalažemo se za pravdu, fer i poštenu igru, i da jedino merilo budu rezultati na terenu.

U nadi da će Pravda pobediti, želimo svim klubovima Super lige dobre rezultate u nastavku prvenstva, sudijama što manje posla, a navijačima da uživaju u utakmicama srpskih klubova - navedeno je u saopštenju Proletera.

