ČUKARIČKI BOLJI OD VICEŠAMPIONA SLOVAČKE! Dva komada u metu, Petrović obranio penal Krstoviću!

U trećem prijateljskom meču na pripremama u Antaliji fudbaleri Čukaričkog pobedili su Dunajsku Stedu sa 2:0 (1:0).

Već posle deset minuta igre vicešampion Slovačke imao je veliku priliku da dođe do vođstva. Petrović je oborio Veselovskog, a turski arbitar je opravdano pokazao na belu tačku. Nikola Krstović je uzeo loptu, ali ga je mladi golman Čukaričkog sjajno pročitao i zaustavio njegov udarac sa 11 metara. Tanasijević je dobro ispratio kazneni udarac i izabacio odbijenu loptu u korner tik ispred fudbalera rivala. Od tog momenata srpski klub je potpuno preuzeo kontrolu nad igrom.

Svaki napad rivala Brđani bi brzo zaustavljali, a čekalo se samo na pravu šansu. Do nje je došlo u 17. minutu, posle odličnog pasa Tanasijevića, Spasojević je odložio loptu do Kempbela koji je bez previse muke sa desetak metara matirao golmana rivala. Ofanzivan Čukarički gledali smo do kraja prvog dela igre, pre svega Čolovića koji je po desnoj strani konstatno pretio defanzivcima Dunajske Strede. Na drugoj strani Petrović je bio siguran, pa je tako bez previse problema ukrotio udarac Andrežinja u 25. minutu.

U 52. minutu Krstović je uspeo da promaši nemoguće. Odličan centaršut Šaranova, učinio je se crnogorski napadač nađe pred praznim golom na samo šest metara. Na opšte iznenađenje svih bivši napadač Zvezde poslao je loptu preko prečke! Odlučnije su delovali Slovaci u drugom poluvremenu, a tome je doprinela činjenjica da nisu menjali tim, za razliku od Saše Ilića. Novu veliku šansu promašio je Krstović posle sat vremena igre. Izašao je iskosa sam pred Belića, ali je ponovo bio neprecizan. U 72. minutu Han je imao odličnu priliku, ali je šutirao malo pored gola.

Još jedan promašaj iz kategorije neverovatnih videli smo deset minuta pre kraja. Fantastično je Rakonjac prošao pored tri igrača Dunajske Strede izašao sam pred golmana, “zalomio ga” i imao priliku da samo plasira loptu u gol, ali je odlučio da još jednom dribla golmana… To ga je koštalo i Veselinov je uspeo da mu uhvati loptu. Šef struke beogradskog kluba bio je izuzetno ljut na svog napadača zbog nonšalantnog pristupa kod velike šanse.

Tačku na pobedu srpskog kluba stavio je Ndjaje u poslednjem minutu meča. Senegalac je iskorstio dobru loptu Lukića, izašao sam pred golmana rivala i lako ga matirao za konačnih 2:0.

DAC Dunajska Streda – Čukarički 0:2 (0:1) Antalija - Mardan stadion. Gledalaca: 100. Sudija: Mehmed Ajuz. Strelci: 0:1 – Kempbel u 18, 0:2 – Ndjaje u 90. minutu. Dac Dunajska Streda: Veselinov, Pinto, Muhamedbegović, Bruneti, Dimun, Ciganiks, Balić, Veslinovski, Nebila, Andrežinjo, Krstović. Igrali su još: Han, Njie, Verlinden i Šarani. Čukarički: Petrović, Tanasijević, Obradović, Puškarić, Tošić, K. Belić, Ergelaš, Kajević, Čolović, Spasojević, Kempbel. Igrali su još: Belić, Ajdar, Drezgić, Savić, Miladinović, Kovač, Roganović, Lukić, Ndjaje, Rakonjac.

Kurir sport / M. B.