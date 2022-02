OHI SE SJAJNO UKLOPIO U CRVENU ZVEZDU: Sa Kataijem i Ivanićem se dobro razumem, ovakve PRIPREME nisam imao NIKAD U ŽIVOTU!

Crvena zvezda je dovela golgetera na duže staze, a reč je o Ohiju Omojuanfu, norveškom napadaču koji je na tri meča tokom priprema u Turskoj postigao isto toliko pogodaka.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Norvežanin u razgovoru za Zvezda TV ističe da se sjajno prilagodio na ekipu i zahteve kluba.

- Odlično sam se uklopio i veoma sam srećan što sam ovde. Pripreme su teške, ali igramo dobro i to se vidi na terenu. Što se golova tiče - zato sam tu, da bih pomogao ekipi time što ću da postižem pogotke. Nadam se da ću nastaviti tako i kada liga počne, ali najvažnije je da ekipa pobeđuje i osvaja bodove, a ne da ja postižem golove. Ali ako to bude način mog doprinosa, nastaviću to da činim - počeo je Ohi.

Već sada se norveški napadač odlično uklopio, a primetna je i fantastična saradnja između Ohija, Kataija i Ivanića.

- Oni su dobri igrači i nije nam teško da se sporazumemo na terenu. Pričaju engleski, ali i po govoru tela se dobro razumemo. U fudbalu je to još jedan od načina komunikacije. U saradnji sa Kataijem i Ivanićem, meni je najbitnije da budem što bliže golu i oni će me pronaći svaki put. Fanstastični su igrači, zapravo svi smo. Imamo dobar tim i radujemo se prolećnom delu sezone.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Predan rad na taktici kakav demonstriraju Dejan Stanković i njegov stručni štab je nešto s čim se Ohi nije susretao u karijeri.

- Mnogo radimo na taktici i za mene je to novitet. Cilj je da se što bolje uklopim sa igračima i da se upoznam sa tim šta trener misli i želi od mene. Pomaže mi rad na taktici i drago mi je što smo usmereni na to. Imam sjajan odnos sa Misterom.

Treninzi su i više nego naporni.

- Najteže mi pada što dva puta dnevno treniramo, a u međuvremenu igramo utakmice. Nisam se susretao sa tim u dosadašnjem delu karijere, jer kad sam u Norveškoj išao na pripreme, to je bilo drugačije. Imali smo lakše treninge ili nismo trenirali pre utakmica, ali ovde radimo i na dan kada igramo, kao i dva puta dnevno kad nema mečeva. Teško je, ali moramo svakodnevno da izlazimo iz komfor zone i da sve ovo prođemo kako bi bili bolji i kako bi se rezultati našeg rada videli na proleće. Očekujem da svi budu u dobroj formi i da igramo sjajan fudbal.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Predano Ohi radi i na učenju srpskog jezika.

- Za sada mi dobro ide, znam osnovne stvari poput - kako si, zdravo, ali moram da napravim iskorak i naučim da konstruišem rečenice. Sada se trudim da učim mog cimera Ibrahima. Ide dobro, trudi se.

Već sada je Ohi, i pre prve zvanične utakmice, postao miljenik navijača koji su "slabi" na iskonske golgetere.

- Nemoguće je da svima odgovorim na poruku, trebalo bi mi sedam dana za to. Ali veoma sam im zahvalan zbog podrške koje dobijam. Svaki dan mi šalju poruke i čestitaju na golovima, zaista su fantastični. Počastvovan sam što igra za Zvezdu, klub sa velikom armijom navijača. Jedva čekam da zaigram na Marakani pred njima.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Slobodnog vremena je malo, a Ohi ga koristi za odmor.

- Nema mnogo slobodnog vremena, ali kad ga bude - spavam, odmaram i trudim se da povratim energiju - zaključio je Ohi.

