TEMPO ZA TITULU! Zdjelar za Kurir: Grb Partizana je tonu težak! Prvenstvo je glavni cilj, ali hoćemo i još jedan korak u Evropi

Lokacija je znana velikoj većini fudbalera ekipe iz Humske. Partizan je i proteklih godina za pripreme birao Antaliju kao i mnogi srpski klubovi (ove zime svih 16 superligaša), pa je dobro upoznat sa uslovima, terenima i hotelom.

Promenjivo vreme nije uticalo na duh prvotimaca aktuelnog lidera domaćeg prvenstva. Smenjivali su se sunce i kiša, čak je bilo i snega, ali atmosfera među crno-belima je na vrhunskom nivou.

To je dokazao zamenik kapitena Saša Zdjelar koji je nakon jednog popodnevnog treninga i večere u hotelu u turskom letovalištu izdvojio vreme za razovor za Kurir.

foto: FK Partizan/Miroslav Todorović

Dvadesetšestogodišnji fudbaler koji na više načina predstavlja srce tima bio je nasmejan i spreman za šalu, sve dok nije postavljeno prvo pitanje. Pripreme su počele još sredinom januara, a sada se bliži njihov kraj.

- Prva reč koju mogu da kažem jeste - naporno. Puno smo i jako radili, dosta su zahtevne pripreme, ali znali smo da je teško, navikli smo na to godinama unazad. Deo iz Beograda je teži, kada je pripremni period utakmice ti dođu kao neka vrsta odmora, da igraš i da uživaš - rekao je Zdjelar za Kurir.

Partizan je u Turskoj pobedio makedonski Tikveš (2:1), potom izgubio od Bašakšehira (1:0). Naredni protivnik je Dinamo iz Moskve, a poslednju utakmicu Parni valjak će odigrati protiv DInama iz Batumija.

- Prijateljske su utakmice tu da se vide neke stvari, da se uigramo. Sigurno da nije lako, tu se vide sitnice, disciplina u igri i donošenje odluka u datom momentu. Ima mnogo stvari koje se dešavaju tokom ovakvih mečeva kada je ekipa umorna u jakom ritmu. Za mene lično je rezultat uvek bitan jer uvek volim da pobedim. Isto toliko mislim da je bitna igra i način na koji ti igraš.

foto: Starsport

Zdjelar i saigrači će 17. i 24. februara igrati protiv Sparte iz Praga u nokaut fazi Lige konferencija, ali pre toga sledi povratak Super lige Srbije.

- Ne mogu da kažem da je Sparta na startu. Mogu da kažem da je Radnički Niš na startu. To je ono što me interesuje. Utakmica po utakmicu. Što se tiče Evrope postigli smo neki uspeh koji smo hteli, moram da kažem, titula je broj jedan za mene. To je ono kako vidim stvari, ulazimo u nastavak prvenstva maksimalno motivisani, imamo pet bodova razlike i pokušaćemo da igramo u istom ritmu kao i što smo završili prvenstvo - pobedama.

Trener Aleksandar Stanojević je nedavno otkrio da su pojedini igrači odbili ponude da bi pokušali da osvoje titulu sa Partizanom. To je i znak kakva je atmosfera među crno-belima.

- Odbijati ponude i ostati ovde znači da imaš veliku želju da napraviš nešto sa ovom ekipom. Svima nam je motiv na najvišem nivou da se titula vrati u našu kuću. Šef verovatno ima svoje informacija, ali to je dokaz koliko igračima znači to.

Najavili su u Humskoj miran prelazni rok, to su i ispunili. Napravljene promene tiču se upravo Zdjelara i "njegovog" veznog reda. Aleksandar Šćekić je napustio Partizan, protiv Bašakšehira se ozbiljnije povredio Danilo Pantić (čekaju se rezultati novih analiza i pregleda), a fudbalerima crno-belih su se u Turskoj pridružili Ljubomir Fejsa i Marko Jevtović.

- To je fudbal. Jedan momak ode, dođe drugi, to je normalno. Šćeki moram da poželim sreću, to je izvanredan momak. Zamenio ga je Fejsa koji ima ogromnu karijeru, iskustvo, reprezentativac, sigurno će nam pomoći. Što se Dače tiče, mnogo mi je žao, mislim da je imao dosta pehova. Nije nam ovo trebalo, želim mu da se što pre oporavi i da bude deo ekipe.

Nije Zdjelar najstariji, ali je jedan od najiskusnijih, a navikao je i na kapitensku traku.

- Ekipa mi veruje, dugo sam tu, mnogo sam odigrao utakmica skoro 200. Trudim se da budem primer mladim momcima, ali i starijima, da napravimo skladnu ekipu i grupu koja vuče napred. Ja sam jedan od tih koji najviše vuče, zahtevan sam i težak, od svih tražim više.

foto: FK Partizan/Miroslav Todorović

Kada je reč o mladim igračima, neki od njih koji se nalaze sa ekipom u Antaliji su već pokazali da na njih može da se računa.

- Mislim da je samo Mihajlo Ilić prvi put na pripremama, ostali su tu duže vreme. U ovom momentu svi su dobro, zdravi su što je najbitnije. Rade dobro, talentovani su, ima tu materijala. Vidi se da su prošli jednu od najboljih škola u Evropi. U narednim godinama će biti okosnica tima.

Ukoliko borba za trofej u domaćem prvenstvu ostane aktivna do samog kraja sezone, utakmice će vremenom postajati psihički zahtevnije. Međutim, Zdjelar ne vidi to kao potencijalni problem.

- Meni je pritisak svaki dan! Igrati za Partizan, nositi ovaj grb, to je tonu teško! To ljudi ne shvataju dok ne dođu u ovaj klub. Navikao sam da se nosim s tim i ne znam kako bih funkcionisao bez njega. Da ga nema sigurno ne bih bio motivisan kao što jesam, ali uživam u njemu, volim odgovornost. Jedva čekam da počne liga i da sve krene.

Partizan je još uvek u igri za duplu krunu, ali, zna se šta je najveća želja svih u klubu.

- Pričati u tom smeru... Naravno da bi svi voleli, ali u ovom momentu titula nam je cilj broj jedan. Što se tiče u Evrope, ponoviću, prvi cilj je bio plasman u grupu Lige konferencija, drugi je bio da prođemo grupu, jel tako? Sada je cilj da napravimo još jedan korak. Daćemo sve od sebe, igramo protiv najkvalitetnijeg protivnika ove sezone u Evropi, šanse su 50-50, daćemo sve od sebe pa ćemo da vidimo - zaključio je Zdjelar za Kurir.

(Kurir sport)