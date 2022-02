REVOLUCIJA U FUDBALU: Liga šampiona kopira Evroligu?

Sve je izvesnije da bi umesto dosadašnjih polufinala po dva meča, elitno evropsko takmičenje moglo da dobije fajnal-for turnir.

"Nismo još to raspravili zbog pandemije koja nam uzima svakodnevni fokus, ali mislim da bi to bilo sjajno. Bilo bi kompetitivnije i zanimljivije navijačima. Pričao sam o tome s predsednicima nekih klubova poput Al-Kelaifija i oni se slažu" rekao je Čeferin i dodao:

- To je moguće, ali najranije u sezoni 2024/25. Sumnjam da bi se to tako brzo moglo odraditi.

Čeferin je još jednom ponovio da je protiv održavanja Svetskog prvenstva na svake dve godine.

"To je populistički projekat koji bi uništio fudbal. To je protiv svih principa našeg sporta, pa i Olimpijskih igara. Neverovatno je da fudbalska organizacija može da predloži da njihovi igrači, pored i onako teškog rasporeda, svakog leta igraju turnir koji traje mesec dana. Zajedno sa Južnom Amerikom rekli smo da neće uspeti. Bez nas to ne bi bilo Svetsko prvenstvo" istakao je Čeferin.

