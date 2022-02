Aleksandar Mitrović je golom protiv Hala u 57. minutu izjednačio rekord Čempionšipa. Mitrogol je sjajno reagovao i glavom savladao golmana "Tigrova".

Bio je to njegov 31. gol u sezoni, čime je stigao rekord Tonija Ajvana. Međutim, srpski as ima još 16 utakmica do kraja sezone pa bi svaki naredni gol bio rekord!

Sasvim razumljivo, usledilo je veliko slavlje navijača Fulama u Halu, kao i ovacije za "devetku" ovog kluba koji čvrsto gazi ka Premijer ligi.

Kurir sport