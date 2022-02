SRBI, OČEKUJTE NEOČEKIVANO U KATARU: Dika je baš optimista, imamo PIKSIJA, VLAHOVIĆA I MITRA, što da ne iznenadimo?!

Fudbalska reprezentacija Srbije herojskom igrom pod vođstvom selektora Dragana Stojkovića Piksija izvojevala je direktan plasman na Mundijal u Kataru. Ambicije "orlova" da naprave još bolji rezultat nisu sporne, ali kako kaže sportski direktor nacionalnog tima Stevan Stojanović, treba sačekati žreb u aprilu i onda napraviti dobitnu strategiju.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Direktan plasman na SP mnogo znači za Srbiju! Prelep je osećaj kad dođeš u Katar, a tamo vidiš našu trobojku. Ima samo 13 zastava zemalja na jarbolima, a među njima je i naša, srpska. Na pločici, ispod naše zastave piše da smo kao osmi izborili plasman, što je lep podatak, kada znaš da će na mundijalu igrati 32 selekcije. Stvarno sam se osećao ponosno - priča za Kurir Stevan Stojanović koji je nekoliko dana boravio u Kataru, kako bi reprezentaciji obezbedio hotel i kamp tokom Svetskog kupa.

Srpski fudbaleri imaju kvalitet, pa je sasvim logično nadati se dobrom rezultatu na mundijalu.

- Mislim da bismo i tamo trebalo da odigramo važnu ulogu. Na čemu gradim optimizam?! Naši fudbaleri imaju kvalitet, selektor Dragan Stojković im je ulio samopouzdanje i optimizam. Tako da sam ubeđen da tamo možemo nešto i napraviti.

foto: Starsport©

Filozofija fudbala koji forsira selektor Dragan Stojković je napadačka.

- Imamo trojicu vrhunska napadača. Vlahović je fudbaler o kojem se priča, a tek će se i pričati jer je došao u Juventus. Što se tiče Mitrovića, on nije sporan uopšte. Gde god da odigra, njegovi kvaliteti pokazuju da nema problema. Radi se o izgrađenom fudbaleru. Jović kad god je ušao, pokazao je da vredi. Nema kontinuitet utakmica u klubu i reprezentaciji, ali državni tim ne može da se zamisli bez njega.

foto: Profimedia

Odbrana je prema proceni javnosti nešto slabiji deo tima. Ali, da li je to stvarno tako.

- S obzirom da selektor Stojković voli da igra napadački, Srbija igra ultraofanzivno. To je njegov stil, tako je igrao u Kini i Japanu. Stalno igra sa tri štopera pozadi i dvojicom spoljnih koji drže liniju, plus dva zadnja vezna koji se uvek vraćaju. Na našu sreću, imamo igrače za taj sistem. Ali, imali smo maler da nam je uvek neko od štopera bio povređen, stalno smo bili knap sa trojicom. Pavlović, Milenković i Veljković nisu sporni. Takođe, ni iskusniji Nastasić, Mitrović i Spajić. Imamo fond igrača, pitanje je ko je spreman, a ko nije. Možda ljudi smatraju da to nije taj kvalitet... Ali, s obzirom da smo se mi direktno plasirali na SP, ja bih rekao da svi ti momci imaju kvalitet i da mogu da odgovore zahtevima selektora.

foto: Profimedia

Stojanović je bio kapiten Crvene zvezde u Bariju 1991, podigao prvi pehar tadašnjeg Kupa šampiona, odbranio penal Amorosu. Kada su golmani u pitanju Srbija ne treba da brine.

- Stvarno pratimo sve naše igrače. Ponosan sam što smo Vanju Milinkovića-Savića vratili u reprezentaciju. On je bio u mladoj selekciji, ali nikada u A timu. Odbranama u Italiji zaslužio je poziv. Imali smo Rajkovića, Dmitrovića i Svilara, ali Vanja je branio dobro. Gledao sam ga na pet utakmica, selektor ga je gledao. I kaže mi - znaš šta, moramo da mu damo šansu. Pozvali smo ga, branio je dobro protiv Katara i pokazao da je golman za reprezentaciju. Što se čuvara mreže tiče, imamo nešto iskusnije Rajkovića, Dmitrovića i Vanju, zatim mlađe Svilara, Ilića, a biće tu i jedno iznenađenje, uskoro.

foto: FSS

Srbija ima lepu perspektivu, kada je u pitanju budućnost nacionalnog tima.

- Prosek godina naše reprezentacije je 25,5! To znači da mi u narednih pet godina ne treba da brinemo. Tim uvek može da se dopuni sa mladim snagama, ali mi okosnicu imamo za naredna dva velika takmičenja. Ukazali smo šansu Račiću, Iliću, pa i Vlahoviću. Selektor Stojković ima jasan cilj, on smatra da igra onaj koji ima kvalitet. Godine kod njega ne igraju veliku ulogu. Vlahović je živi dokaz te trenerske filozofije. U selekciji ima 35 igrača u fokusu, gde uvek imamo zamenu za bilo koga ko se povredi.

Fudbaleri iz Superlige barem za sada nisu bili u fokusu selektora Stojkovića.

- Uglavnom igrači koji nose dres reprezentacije igraju napolju. Evo, da pogledate sada spisak, pa da mi kažete na kojem mestu možete da izbacite igrača i stavite nekoga iz domaće lige. Nije bilo vremena za eksperimente. U momentu kad imaš važne kvalifikacije, ali i sada kada nas čeka Liga nacija i Mundijal jednostavno nema prostora da organizuješ utakmicu i proveriš domaće igrače. Ali, imamo ideju da van termina FIFA napravimo nešto sa nekom zemljom iz inostranstva i proverimo fudbalere iz Superlige. O tome se razmišlja. Ali, otom, potom...

foto: Starsport

Termini su najveći problem za reprezentaciju, posebno pred početak SP u Kataru.

- Do 12. juna imamo četiri utakmice, u septembru dve. Onda svi igrači imaju obaveze u svojim klubovima. Prema terminu FIFA sve se završava 14. novembra, a SP počinje 21. novembra. Gotovo da nema vremena za bilo kakve pripreme, jer mi prema pravilima FIFA pet dana pre početka SP moramo da smo u hotelu, u Kataru. Kad se skupimo u Pazovi, mi sutra putujemo. Nije to neki problem, jer ćemo tim uigravati kroz Ligu nacija. Igrači će biti spremni, jer dolaze iz prvenstva. Treba ih odmoriti, osvežiti i pripremiti za utakmice. S obzirom da smo godinu dana na okupu, da se poznajemo, mislim da će to za nas biti dobro, što nema pauza od mesec dana. To je moje mišljenje.

foto: FSS

Stevan Stojanović otkrio je jednu vrlinu selektora Dragana Stojkovića za koju zna malo ljudi u Srbiji:

- S obzirom da selektora Stojkovića poznajem decenijama, znam šta on želi i kakve prohteve ima kada je u pitanju smeštaj reprezentacije. On je toliko jednostavan za saradnju. Jednostavno, šta god da uradimo, kaže, nema problema, odlično. Ne traži specijalne uslove, prohteve. Evo jednog primera koji to odslikava. Kada smo u Debrecinu igrali protiv Katara organizatori putovanja bili su skeptični u vezi sa hotelom koji je imao samo sa četiri zvezdice. Pitali su me kako će Piksi reagovati. (smeh) Rekoh, šta vam je, ljudi! Ali, pitam Piksija. Kažem mu, imamo samo jedan hotel u Debrecinu pored stadiona, ali sa četiri zvezdice. A, on će meni - kakve to ima veze! Ne opterećuj se. I ulazimo u hotel, gledam te ljude što organizuju, uznemirili se, pa pitam selektora, šta misliš o hotelu. A, on - super, video sam sobe, sve je kako treba. Nema on takve prohteve... Njemu je važno da teren bude dobar - objasnio je Stojanović.

Kurir sport/Aleksandar Radonić