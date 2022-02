OGNJEN VRANJEŠ OTVORIO DUŠU: Potekao sam iz neimaštine, u Zvezdi se nisam proslavio, a onda je veliki novac stigao u ruke...

Fudbaler AEK-a Ognjen Vranješ progovorio je o stvarima o kojima do sada nije.

Beskompromisan u duelu, požrtvovan, srčan, "ide glavom tamo gde drugi ne smeju nogom", samo su neke od etiketa koje se lepe za njegovu igru na terenu, a ove osobine ga neretko karse u van fudbalskih igrališta.

Kontroverzni defanzivac AEK-a Ognjen Vranješ dao je zanimljiv intervju za "ATV" i dotakao se mnogih tema, a posebno predrasuda vezanih za fudbalere.

"Fudbaleri su najviše eksponirani u medijima i uvek su u centru pažnje. Najviše se priča o njima. Većina, 95 odsto fudbalera, došlo je iz bede i neimaštine. I onda se napravi veliki ugovor, dođe veliki novac. Teško se nositi sa tim stvarima. Pogotovo kada si mlad. Čovek, bukvalno, „poludi“. Okrene ti se razmišljanje u potpuno drugom pravcu", objašnjava Vranješ, pa nastavlja:

foto: Damir Dervišagić

"Ljudi čitaju, kupio auto od 100 000 evra, kupio sat od 50 000 evra, potrošio na švalerku ne znam ni ja koliko para. Normalno da će ljudi da kažu da su fudbaleri bahati kada se to čita. Rade to i drugi sportisti, da se razumemo, ali fudbaleri su najviše eksponirani i onda ljudi uzmu za pravo da kažu da su fudbaleri bahati i ko zna šta sve ne", rekao je Vranješ i dodao:

foto: Printscreen Instagram

"Ne mogu ja da kažem da mene nije ponelo kada sam bio mlad. Ja sam potekao iz neimaštine. Nisam bio okružen „avionima i kamionima“. Bilo je preživljavanje. Ja sam mlad otišao u Crvenu zvezdu. To je bio moj prvi transfer, ali tamo se nisam baš proslavio, ni igrački ni finansijski. Kasnile su plate, nije bilo dobro stanje u klubu", otkriva bosanski fudbaler koji je "prekretnicu" u karijeri, i igračkom i finansijskom smislu doživeo u Rusiji.

foto: Nemanja Nikolić

"Međutim, onda sam otišao u Rusiju. Krenuo je veliki novac da stiže u ruke. Kada vidiš kolike cifre dobijaš za jednu utakmicu, cifre koje neko ne može da zaradi za tri godine, ja sam dobio za jednu utakmicu. Jednostavno ponese te i više ne gledaš realno sliku. Ja dobro znam šta sam radio, kakve sam sve gluposti kupovao i gde su se sve bacale pare. Sramota je i pričati. Ali, više ne radim to. Danas volim da potrošim novac na dobru garderobu i to je to. Ali, čini mi se , da svaki sportista mora da prođe kroz taj period", priznaje Vranješ.

(Kurir sport)

Bonus video:

04:39 VRANJEŠ O UCENAMA: Jedan fudbalski menadžer me je zvao jer je hteo da namesti utakmicu! KURIR TELEVIZIJA