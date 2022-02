MITAR ZARIBAO, FULAM IZGUBIO: Hadersfild uzeo meru lideru ČEMPIONŠIPA, Srbin ostao bez REKORDA!

Fulam je neprijatno iznenadio svoje pristalice, ali i kladioničare širom sveta. Na domaćem terenu poražen je od Hadersfilda, rezultatom 1:2.

Nadali su se navijači Fulama da će Aleksandar Mitrović postići gol i tako ući u istoriju Čempionšipa kao rekorder, sa 32 pogotka u ligi. Međutim, napadač srpske reprezentacije i Fulama je zaribao, jer nije ušao u šansu na utakmici, a kamoli da je zatresao mrežu rivala.

Hadersfild je postigao dva gola u prvom poluvremenu, preko Vorda u 31. minutu i Holmsa u 42. iz penala. Fulam je u drugih 45 minuta sve karte bacio na napad, međutim nisu imali rešenje za organizovanu odbranu gostiju.

Srećno je Fulam stigao do gola, kada je Rida u 83. minutu pogodila lopta, a on je majstorski sproveo u mrežu. Žestoko je pritisnuo Fulam protivnika, sa jasnom željom da dođe do remija i vrednog boda, međutim totalna ofanziva nije donela rezultat.

Ostao je Fulam lider Čempionšipa sa 64 boda, šest više od vernog pratioca Bornmuta, čija je utakmica protiv Notingem Foresta odložena.

