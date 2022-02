NA DERBIJIMA NEĆE BITI VIŠE INCIDENATA MEĐU IGRAČIMA! Stanojević i Stanković odradili nikad bolji posao DŽENTLMENSKI PRIZNAO PORAZ

Crvena zvezda je savladala Partizan sa 2:0 u 166. večitom derbiju i tako mu se primakla na 2 boda razlike. Samim tim je borba za titulu prvaka Srbije postala daleko zanimljivija.

Miloš Bjelinić, urednik rubrike "Sport" na Kuriru, naveo je da je ovom pobedom Zvezda ozbiljno zakomplikovala i napravila još uzbudljivije prvenstvo.

- Bio je derbi za nijansu bolji od prethodnih derbija. Partizan je malo podbacio, ali nismo navikli na ovakvu Zvezdu u derbijima. Partizan je bio jako loš u prvom poluvremenu, malo bolji u nastavku, ali nisu uspeli da urade nešto po pitanju rezultata. Prvenstvo će sada biti ultra zanimljivo, imamo trku od dva boda. Da je Partizan pobedio razlika bi bila od 8 bodova, ne bi bilo ovako zanimljivo jer i nema mnogo klubova koji bi mogli da ugroze Partizan i Zvezdu. Mada ovako 2 boda, imamo još jedan derbi do kraja, mislim da će sve da pršti - rekao je Bjelinić za Jutarnji program na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Dodao je da je jako lepo videti opet pune tribine navijača.

- Ono što je zanimljivo i Partizan i Zvezda su ostali u Evropi. U martu će fudbal biti evropski u Srbiji. Opet smo imali 45.000 ljudi, posle ove korone bilo je to jako lepo videti - istakao je Bjelinić.

Istakao je da su treneri pokazali veoma visoku ozbiljnosti i da zbog toga možemo da se nadamo da će biti mnogo manje incidenata u budućnosti.

- Ne znam da li je to neki fenomen, ali ja ne znam da li je i jedan derbi prošao bez nekih incidenata, da li navijača, igrača, trenera, to mora tako pretpostavljam. Nažalost je tako, ja to ne podržavam, ali je to prosto u tradiciji koji prate derbi. Došlo je do te tuče, nastavljena je i u tunelu, ali je i trajala jako kratko. Želim da istaknem i pohvalim tu dvojicu trenera, Stankovića i Stanojevića, koji su pokazali vrlo visok nivo ozbiljnosti u celoj toj situaciji. Dejan je prišao i zagrlio Smiljanića, prosto na taj način daju primer. U izjavama posle utakmice, Stanojević je džentlmenski rekao da je Zvezda zasluženo pobedila, time daju neki ton i nadu da ćemo sve manje gledati te situacije u budućnosti. Rigorozne su mere, pretresali su sve koji su ulazili na stadion. Mada opet smo videli sve te silne baklje, što je pravi fenomen ovog derbija. Mada opet bilo je mnogo manje incidenata koje smo do sada videli na derbijima - rekao je Bjelinić.

foto: Starsport

Bjelinić se osvrnuo na uspeh Crvene Zvezde koja je zabeležila 5 pobeda u različitim sportovima i sve to čak u jednom danu.

- Crvena Zvezda je zabeležila 5 podeba u jednom danu u različitim sportovima. Sve je to uradila u roku od jedno 5 ili 6 časova - rekao je Bjelinić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

11:04 SKANDAL VEKA! ČELNIK PARTIZANA NUDIO SUDIJI DA NAMESTI VEČITI DERBI! Šokantan poziv u 23.00 i čudesan preokret! GOREĆE SRBIJA!