STANOJEVIĆ TVRDI, SPARTAK JE OPASAN: Ono protiv Mladosti nam se ne bi desilo, da nismo izgubili DERBI od Crvene zvezde! (VIDEO)

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević svestan je da njega i crno-bele čeka teško gostovanje u Subotici. Spartak je unazad nekoliko godina uvek dobro igrao protiv rivala iz Beograda.

Osvrnuo se trener Partizana na utakmicu protiv Mladosti (2:1) i veliku grešku odbrane, kada je u završnici utakmice napadač Lučanaca Nemanja Obradović promašio iz zicer pozicije.

- Desi se, primite gol, pa dođe do straha od neuspeha koji je normalan. Mi imamo odgovorne momke koji uvek žele maksimum. Dešava se svima. Sve su to normalne stvari. Imali smo sreću da ne prokockamo pobedu, ali mislim da smo je zaslužili. Publika je bila uz nas, pogurali su nas kad je bilo najteže i sve se dobro završilo - kazao je Stanojević, a potom nastavio:

- Vruća je lopta, znate, nije lako. Evo pogledajte kakve završnice utakmica igra naš prvi konkurent. Kad dođete u situaciju da vam jedan gol celu godinu promeni problem je. Sve se ono protiv Mladosti ne bi desilo da pre toga nismo imali onako tešku utakmicu sa Zvezdom. Svi su oni ljudi. Posle onakvog kiksa u derbiju desilo se da imamo problem. Mi smo stabilni, pobeđujemo u nizu, ali mora da se desi nekad i tako nešto kao protiv Mladosti. Veliko je breme. Sve su to streosvi, tu su navijači, ne znate da li će biti zvižduk ili nešto drugo. Sve je to sticaj okolnosti... Gledao sam te situacije posle u autobusu. Sve se brzo izdešavalo. To je ono kao kad voziš auto, imaš neku situaciju i u prvom trenutku ništa, a posle pet minuta se preznojiš, tako i ovo.

Partizan će u Subotici biti lišen Miloša Jojića koji pauzira zbog kartona.

- Idemo na teško gostovanje, nezgodno za nas. Sećamo se kako je prethodna utakmica završena... U poslednjem minutu smo osigurali pobedu. Motivisani smo da pobedimo i zadržimo prvo mesto. Spartak je podigao formu, što je pokazao u poslednje dve utakmice i igrom i rezultatima. Sigurno da su veoma opasni. Ne znamo još da li se Nikolić oporavio, da li će moći da igra. Izuzetan igrač. Tufegdžić je izašao iz povrede... Svesni smo svega što nas čeka. Imaju snagu u sredini, fiziku, visoke igrače. Respektujemo svakog, ali verujemo da smo sposobni da dođemo do rezultata koji želimo - istakao je Stanojević.

