ČARAPANI BEZ BELE ZASTAVE U HUMSKOJ: Napredak gostuje Partizanu!

O očekivanjima u taboru Čarapana bilo je reči na današnjoj konferenciji za štampu na stadionu Mladost, na kojoj su govorili trener Ivan Stefanović i našpadač Alen Melunović.

-Idemo Partizanu posle jedne teške i dramatične utakmice na domaćem terenu, u kojoj nismo uspeli da pobedimo. Imamo i novih kadrovskih problema, ali to je šansa za one koji su imali manju minutažu, jer svi isto treniraju i čekaju priliku da se dokažu. Gledali smo sinoć Partizan u Evropi. Primili su pet golova, ne sećam se kad se to desilo i svedoči da i oni znaju da naprave dosta grešaka. Partizan je, ipak Partizan i nije slučajno lider. Ne preti se “crno – belima”, ali imamo pravo na nadu. Želimo, pre svega, da odigramo dobro i predstavimo se u najboljem svetlu, kaže šef stručnog štaba Napretka Ivan Stefanović.

Tomić je van stroja, Mršić je protiv Proletera dobio potres mozga, a Kerkez je povredio zadnju ložu. Krstić je”pocrveneo”, pa će i on biti van stroja za okrašj sa “crno – belima”.

-Gledao sam utakmicu Partizana i Fejnorda u Beogradu. Treba, međutim, imati u vidu da Partizan nije igrao protiv neke domaće ekipe, već trećeplasiranog tima holandskog prvenstva, koji je u ovom trenutku mnogo bolji. Tako da, možda smo gledali neki drugi Partizan, u odnosu na onaj koji će nama na megdan. U svakom slučaju biće teško, ali pokušaćemo da iznenadimo domaće, kaznimo ih iz nekih situacija. Sigurno su “crno – beli” umorni, možda će biti i promena u ekipi, ali mi moramo da budemo na maksimalnom nivou da bi uopšte imali priliku da napravimo neki dobar rezultat, istakao je pouzdani ofanzivac Alen Melunović.

Ž. M. / Kurir sport