Vest da je selektor ruske fudbalske reprezentacije Valerij Karpin rekao da je kapiten Artjom Dzjuba odlučio da više ne igra za nacionalni tim zbog rata u Ukrajini, glavna je tema u toj zemlji. Sada se o svemu oglasio i fudbaler.

Napadač Zenita Artjom Dzjuba objasnio je zašto je zamolio selektora ruske reprezentacije Valerija Karpina da ga ne zove na predstojeći trening kamp.

Ranije je Karpin rekao da je Dzjuba tražio da ne bude pozvan u reprezentaciju "zbog teške situacije u Ukrajini, gde ima mnogo rođaka".

- Neću igrati za reprezentaciju Rusije, ali ne zbog političkih momenata. To je pitanje porodičnih stvari, ali ne želim da ulazim u detalje. Tokom ovog perioda, voleo bih da provedem vreme sa svojom porodicom. Čini mi se da je došlo do nesporazuma, Valerij Georgijevič Karpin me je pogrešno razumeo ili su njegove reči pogrešno protumačene - izjavio je Dzjuba, a njegove reči preneo je portal Sport 24.

Ruski novinari pitali su Dzjubu da li je spreman da u budućnosti igra za reprezentaciju dok je kao selektor vodi Valerij Karpin.

- Da sigurno! Zato sam pozvao Valerija Georgijeviča i zamolio ga da me sada ne zove. Kako sam razumeo, hteo je da me pozove u reprezentaciju, a meni je bilo nezgodno da odbijem. U budućnosti se nadam da ću biti pozvan ako budem zaslužio. Naravno, svaki fudbaler želi da igra za reprezentaciju - poručio je Dzjuba.

Valja istaći da je prethodnih nedelja Artjom Dzjuba bio meta stalnih napada od strane velikog broja fudbalera iz Ukrajine, pre svih tandema koji igra u Engleskoj, Vitalija Mikolenka iz Evertona i Andreja Jermolenka iz Vest Hema.

Podsetimo, poslednji put kada je 33-godišnji Dzjuba izašao na teren kao deo reprezentacije Rusije desio se u leto 2021. na Evropskom prvenstvu. Tada je trener reprezentacije bio Stanislav Čerčesov. Posle imenovanja Karpina, Dzjuba je samo jednom ušao na prošireni spisak ruske reprezentacije, ali je odbio poziv, navodeći lošu fizičku formu.

