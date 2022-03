RENDŽERS JE PRIMIO TRI KOMADA ZA POLUVREME: I to pre mesec dana! Čudo nije nemoguće, veruj ZVEZDO, veruj!!! (VIDEO)

Pre samo nešto više od mesec dana fudbaleri Rendžersa primili su tri gola! I to za jedno poluvreme, za svega 45 minuta!

Bilo je to u derbiju protiv najvećeg rivala u Škotskoj ekipe Seltika, u čuvenom "Old firmu" koji je igran 2. februara ove godine. Kelti su prosto demolirali Rendžerse, a tri komada su im dali u rasponu od 2. do 44. minuta. Dvostruki strelac za Seltik u tom neverovatnom meču bio je Japanac Reo Hatate, dok je jedan gol dao Izraelac Liel Abada. Dva gola pala su posle šuta sa 16 metara, a treći posle ubacivanja lopte sa strane. U sve tri situacije iskusni golman Rendžersa Alan Mekgregor bio je loše pozicioniran. Pogledajte, video!

Rendžersi su bili nokautirani i nisu uspeli do kraja utakmice da se vrate, pa je derbi završen ubedljivim trijumfom Seltika od 3:0. U ekipi "policajaca" nije bilo samo snažnog napadača Alfreda Morelosa, koji je bio u reprezentaciji Kolumbije.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Zato, u Crvenoj zvezdi treba da veruju, bez obzira na visok poraz iz prve utakmice u Glazgovu (0:3), u osmini finala Lige Evrope. Fudbal je neverovatna igra u kojoj je sve moguće, a Rendžers nije toliko čvrst, kako deluje. Pokazao je to Seltik pre samo mesec dana na svom "Seltik parku". Verujemo da je stručni štab crveno-belih na čelu sa Dejanom Stankovićem upoznat sa epilogom iz ovog meča i da je spremio taktiku za nepredvidivi Rendžers.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Zašto da se isti scenario ne ponovi večeras na dupke punoj Marakani? Uz podršku 50.000 navijača Crvene zvezde, rani gol... Sve je moguće. Zato, Zvezdo, veruj!!!

Kurir sport