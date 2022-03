ČEKA GA BARAŽ, A NJEMU SAMO SRBIJA U GLAVI: Trener Portugala i dalje razmišlja o Piksijevim Orlovima

Portugal preko Turske i pobednika utakmice Italija i Makedonija u baražu mora da juri vizu za Katar

"U odlučujući mečevima, izuzev tog duela sa Srbijom, smo bili veoma dobri i odradili smo posao. Da, Srbi su imali svoje zasluge za prolaz, ali bih rekao da smo mi imali previše nedostataka. Da smo igrali dobro u tom duelu ispunili bismo cilj. Šta je tu je, to je sada prošlost, hoćemo na Mundijal i moramo da ostavimo sve drugo po strani", rekao je Santoš.

foto: Profimedia

Šuška se da Santošu preti otkaz u slučaju neuspeha u baražu.

"To nije pitanje za ovaj trenutak. Razumem zašto me to pitate, ali sam koncentrisan samo na sledeći meč. Svi smo motivisani, znamo zašto smo ovde i šta je naša odgovornost. Moramo da pobedimo da bismo bili na Svetskom prvenstvu", zaključio je iskusni strateg.

Portugalije dočekuje Tursku na stadionu "Dragao" u četvrtak od 20.45.

Beta