ORLOVI IZ BUDIMPEŠTE PUTUJU ZA KOPENHAGEN Veljković: Protiv Danske nas očekuje ozbiljniji zadatak

"Dobro je što smo u Budimpešti zabeležili pobedu jer je bilo važno da nastavimo pobednički niz iz kvalifikacija i da sačuvamo odličnu atmosferu u reprezentaciji. Možda smo dopustili protivniku dve-tri šanse više nego što smo planirali, ali se na kraju sve lepo završilo. Imali smo priliku da dodjemo i do ubedljivijeg trijumfa", rekao je Veljković za sajt Fudbalskog saveza Srbije.

"Ne treba zaboraviti da smo igrali protiv ekipe koja je takodje ostavila sjajan utisak na Evropskom prvenstvu prošle godine. Možemo da budemo zadovoljni", dodao je on.

Fudbaleri Srbije su u četvrtak u Budimpešti pobedili Mađarsku sa 1:0, a u nedelju pre podne putuju za Kopenhagen gde ih u utorak očekuje prijateljski duel protiv Danske.

"Sada nas očekuje još ozbiljniji zadatak, jer Danci igraju izuzetno kvalitetan fudbal. Biće teško u Kopenhagenu, ali nećemo odustajati od našeg stila igre i verujem u pozitivan ishod utakmice", rekao je Veljković.

Veljković je naveo i da to što nacionalni tim u Budimpešti nije primio gol uliva dodatnu dozu samopouzdanja.

"Vanja Milinković-Savić je bio na visini zadatka. Imamo golmane koji se dobro služe nogama i to je vrlo važno. Nama iz poslednje linije je mnogo lakše kada iza sebe imamo čuvare mreže koji su smireni sa loptom, koji izlaze i učestvuju u začetku akcije, koji pričaju... To nam daje sigurnost. Golmani koje imamo na raspolaganju zaista rade odličan posao u reprezentaciji", rekao je on.

Vezni igrač srpske reprezentacije Saša Lukić je kazao da to što su mečevi prijateljskog karaktera nikako ne umanjuje želju za pobedom.

"To se videlo i u Budimpešti, gde smo odigrali mudro i disciplinovano, pokazavši još jednom da smo zasluženo izborili plasman na Svetsko prvenstvo. Iako nije bilo rezultatskog značaja, utakmica je bila zanimljiva. Publika je videla lepe akcije, bilo je šansi pred oba gola i bitno je da smo nastavili sa serijom pobeda", rekao je Lukić.

Govoreći o Danskoj, Lukić je naveo da je reč o sjajnoj ekipi što je i dokazala plasmanom u polufinale Evropskog prvenstva i sjajnim partijama u kvalifikacijama za Katar.

"Imamo sasvim dovoljno vremena da odmorimo i da se pripremimo za novo iskušenje. Iz utakmice u utakmicu delujemo sve sigurnije, igramo sve bolje i tako će biti i u Kopenhagenu. Jedva čekamo da se nadigravamo sa vrlo kvalitetnim protivnikom i da pokažemo kvalitet koji nas je krasio tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo", rekao je Lukić.

Utakmica Danska - Srbija na programu je u utorak od 18.00.

