NISAM UBIO ČOVEKA, SVIRAO SAM PENAL! Oglasio se sudija Obradović posle oslobađajuće presude: Preživeo sam TORTURU!

Fudbalski sudija Srđan Obradović, odlukom Vrhovnog kasacionog suda, oslobođen je optužbe da je zloupotrebio službeni položaj.

Arbitar iz Jagodine bio je optužen da je na utakmici Spartak - Radnički, koja je odigrana 12. maja 2018. godine u Subotici, zloupotrebio svoj položaj. Obradović je favorizovao domaći tim, dosudio je penal za Subotičane i tako podigao veliku prašinu u javnosti.

Viši sud Posebnog odeljanja za suzbijanje korupcije u Novom sadu osudio ga je na 15 meseci zatvora i zabranjen mu je rad u fudbalu u trajanju od deset godina.

Apelacioni sud je prvostepenu kaznu od petnaest meseci preinačio i smanjio za tri meseca, a 10 godišnja zabrana je potvrđena.

Međutim, nakon žalbe Vrhovni kasacioni sud ga je oslobodio optužbi uz obrazloženje da kao fudbalski sudija nije imao svojstvo službenog lica.

Obradović u razgovoru za Informer ističe da je očekivao ovakvu odluku.

"Imali smo snage do kraja i verovali smo da je pravda dostižna. Samo moja duša zna kako sam sve ovo izdržao i preživeo, torturu koja je trajala četiri godine. Ali, na kraju je pravda zadovoljena. Očistio sam obraz. Ružno je kada u medijima piše uz vaše ime robija... Nisam ubio čovek, svirao sam kazneni udarac. Ružno je, to je gledala moja porodica, roditelji, deca", kaže Obradović i dodaje:

"Prolazio sam kroz pakao četiri godine. Naravno da mi je pao kamen sa srca, jer je van svake pameti ići 15 posle prve presude pa 12 meseci u zatvor zbog jednog svirano kaznenog udarca. Mislim da bih bio jedini na svetu koji bi zbog kaznenog udarca išao u zatvor. Ne znam zašto se sve ovo dešavalo, ne želim da ulazim u to".

Više nema pravnih prepreka da se Obradović vrati u Sudijsku organizaciju.

"Očekujem da me Fudbalski savez vrati i na listu sudija Superlige. Meni to pripada. Istog momenta su me uklonili kada je sud mene osudio na 10 godina, to je van svake pameti. Nekoga ko je svoj život posvetio fudbalu da ga udaljiš deset godina sa terena zbog jednog kaznenog udarca. Kakvi su sve kazneni udarci svirani u svetu i niko nije odgovarao zbog toga. Ne vidim zašto bih ja", poručio je arbitar iz Jagodine.

Kurir sport/Informer