SERGEJ JE IGRAČ ZA BARSU, DUPLO JE BOLJI OD BUSKETSA! Kakve reči Piksija Stojkovića za fudbalera Lacija. ĆAVI na potezu!

Dragan Stojković Piksi nikada se nije libio da javno iznese svoje mišljenje, te da autoritetom i fudbalskim znanjem stane iza svojih reči.

foto: Starsport

Selektor srpskih fudbalera ima visoko mišljenje o Sergeju Milinkoviću-Saviću, jer ga smatra jednim od najbolji veznih fudbalera na svetu. Piksi je ubeđen da bi velika Barselona trebalo da dovede Srbina i tako napravi respektabilnu ekipu za budući period.

foto: Starsport

- Ja mu dajem potpunu slobodu da može da šeta jer se odlično snalazi u tom prostoru između dva šesnaesterca. Ovi iz Barselone da su pametni pa da ga dovedu tamo i da reše problem. Jer to je taj stil fudbala, koji on obožava. Pas, pas, tehnika... Ono što Buskets sada igra, Sergej bi igrao duplo bolje - rekao je u razgovoru za Mocartsport Dragan Stojković.

foto: EPA

Selektor Srbije do tančina je analizirao fudbalera rimskog Lacija i njegov potencijal.

- Daš mu na samopouzdanju i veruješ u njega. On je već pet godina standardan u Laciju, ljudi pričaju da vredi 90, 100, 150 miliona evra. Nebitno koliko tačno vredi, ali to nije slučajno. Nije lako biti nezamenjiv u Italiji. Pitao sam se: ’Pa kako bre ovaj ne može da igra u reprezentaciji? Šta je problem?’ Jer takva je priča bila tada. Da ne može. Ja sam došao da to promenim. On ima neviđene predispozicije. Njegova konstitucija, perfektna tehnika za tu visinu, šut, vizija igre, ideje, potezi... To se retko viđa. On je u stanju da odigra iz prve ono što niko ne vidi na terenu u tom trenutku. Setite se gola u Luksemburgu i asistencije Mitroviću. Pazite vi koja je ono hirurška preciznost i tajming. Ono mogu da odigraju samo majstori fudbala - jasan je Stojković.

foto: EPA

Posle ovakvih reči trener Barselone Ćavi trebalo bi dobro da razmisli. Nije da Sergej u poslednjih nekoliko sezona nije povezivan sa Barselonom. Radili su Katalonci skauting, ali su im problem bile finansije. Da li će tako biti i na leto, videćemo...

Kurir sport