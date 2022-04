KIJA KOCKAR JE POGODILA GRUPU SRBIJE NA MUNDIJALU: U šoku sam!

Kija Kockar bila je oduševljena činjenicom da su ona i Jelena izvukle Srbiju, u sredu, u Kuriru u identičnu grupu kao na žrebu za Svetsko prvenstvo u Kataru!

- U šoku sam! Bilo mi je nešto loše, glava i stomak su me boleli, ali kada sam videla šta se dogodilo, verujte mi, sve me je prošlo u momentu! Adrenalin! Presrećna sam, a posebno jer je i uplaćen tiket, pa ćemo moći i da pomognemo, Nataši Terzin. Znam da je bilo teško pronaći kladionicu gde je bilo moguće uplatiti sve to povezano, ali uspeli ste i učinićemo uz sve jedno lepo delo - pričala nam je Kija i dodala:

foto: Nemanja Nikolić

- Ne znam šta FIFA više čeka, valjda im je sada jasno ko treba da izvlači parove? Ili da nas zovu dan pre da im kažemo parove, da džabe ne izvlače - uz veliki osmeh završava Kija.

