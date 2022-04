VAN GAL BOLUJE OD AGRESIVNOG OBLIKA RAKA! Selektor Holandije u programu uživo otkrio BOLNU ISTINU

Selektor Holandije Luj van Gal (70) gostujući u jednoj emisiji na holandskoj televiziji otkrio je da boluje od agresivnog oblika raka prostate.

Proslavljeni trenerski stručnjak je već odradio 25 ciklusa zračenja, ali je to vešto krio, jer nije želeo da njegova bolest utiče na igrače tokom mečeva koje je nedavno vodio kao selektor.

"U svim razdobljima dok sam bio trener reprezentacije morao sam noću da idem u bolnicu, a da igrači to do sada nisu saznali. Dok sam mislio da sam zdrav. Ali… Nisam. Nisam to želeo da kažem svojim igračima jer je to moglo da utiče na njihova izdanja. Morao sam noću da izlazim iz hotela da igrači ne bi saznali da sam bolestan", rekao je Van Gal.

Još uvek nije poznato da li će se povući sa mesta selektora, ili će uprkos lošem zdravstvenom stanju voditi reprezentaciju na Mundijal u Kataru.

