ŽELITE DA BODRITE SRBIJU U KATARU? Karte papreno skupe! A tek smeštaj i avion! Mnogi nisu svesni KOLIKO TREBA PARA! PRAVI LUKSUZ

Druga faza prodaje ulaznica za Svetsko prvenstvo u Kataru počela je danas i trajaće do 28. aprila, objavili su organizatori.

Dostupne su četiri vrste ulaznica - ulaznice za pojedinu utakmicu u četiri cenovne kategorije, od kojih je zadnja rezervisana za stanovnike Katara, ulaznice rezervirane za navijače jedne reprezentacije za celu grupnu fazu ili za utakmicu druge faze u kojoj će verovatno učestvovati njihova ekipa, te ulaznice koje omogućuju pristup za četiri utakmice na četiri različita stadiona.

Takođe, ono što se navijačima neće svideti, u proseku su ulaznice 30 posto skuplje nego na prethodnom Svetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine.

Za gledaoce iz inostranstva, cene pojedinačnih ulaznica za prvo kolo SP-a kreću se između 250 i 800 katarskih rijala (između 62 i 200 evra) za jednu utakmicu. Za finale je potrebno izbrojati između 2200 i 5850 rijala (550 i 1460 evra).

Cene ulaznica rezervisanih za stanovnike Katara kreću se od 40 do 750 rijala (od 10 do 190 evra) po utakmici.

- Osobe čiji je zahtev za ulaznicu zadovoljen biće obaveštene o ishodu njihovog zahteva e-poštom najkasnije do 31. maja - stoji u saopštenju FIFE.

S obzirom na kratke udaljenosti između osam stadiona koji se nalaze u radijusu od 50 kilometara od središta glavnog grada Dohe, prvi put će navijači moći da zatraže ulaznice za dve utakmice koje se igraju istog dana, na startu grupne faze.

Dodatni problem po navijače iz inostranstva, samim tim i naših iz Srbije, jeste da u Katar tokom održavanja Mundijala neće moći da otputuje nijedna osoba koja nema već kupljene ulaznice. Pa ni turistički!

Veliki problem predstavlja smeštaj. Ne samo da su ograničeni kapaciteti, već su i najniže cene takve da se ljudima iz Srbije diže kosa na glavi. Jer, najjeftiniji smeštaj u Dohi trenutno košta 200 evra po danu. To su hoteli sa jednom zvezdicom. Zato mnogi žele da se smeste van Katara u okolne zemlje i da putuju na utakmice.

Treća obavezna stavka je prevoz. Do Dohe i Katara je moguće doći iz Srbije jedino avionom, a povratna karta iz Srbije teško će biti jeftinija od 1.000 evra. Kada se pogledaju cene za ovaj period sledeće godine one variraju. Katarski prevoznik nudi kartu od 680 evra u jednom pravcu, dok se mogu naći i letovi preko Istanbula koji koštaju oko 95.000 dinara. Kako se očekuje da karte poskupe kako se Mundijal bude bližio, sam let do Katara i nazad će iznositi verovatno preko 1.000 evra. I to je samo jedan veliki novčani izdatak.

Na ove visoke cene treba dodati hranu i piće. Dovoljno je reći da je 0.25 litara piva trenutno u Kataru košta 12 evra! Najjeftinija pakla cigareta trenutno je 4.5 evra.

Ako se ipak odlučite na put u Katar, nema sumnje da je provod zagarantovan. Još ako Piksijevi Orlovi ostvare uspeh...

Kurir sport