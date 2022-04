PA, DA LI JE MOGUĆE OVO ŠTO RADI FIFA!? Jedna reprezentacija postaje STALNI učenik Mundijala, samo čudo može to da spreči!

Proširanje Svetskog prvenstva sa 32 na 48 selekcija kreće već na narednom Mundijalu - 2026. godine!

Svoje mesto među 48 odabranih ubuduće se gotovo uvek imati jedna selekcije. Naime, FIFA je donela odluku da prvak Okeanije ide direktno na SP.

U prevodu - Novi Zeland će igrati na svakom narednom velikom takmičenju. Samo čudo može da spreči takav epilog.

Oni u svojoj zoni nemaju dostojnih rivala. Evo, primera radi, ove godine su u finalu baraža pobedili Solomonska ostrva sa 5:0.

Često pobeđuju rivale sa dvocifrenom razlikom, ali to naravno ne znači da imaju neki kvalitet. O tome svedoči podatak da su samo dva puta došli do Mundijala. Razlog za to je bilo pravilo da prvak Okeanije igra baraž za Mundijal.

Ove godine Novi Zeland čeka meč sa petoplasiranim timom Konkakaf zone - Kostarikom.

Kurir sport