TRESE SE OSTRVO! ENGLEZI RAZAPELI SVOJU LEGENDU JER JE REKAO DA RUSI NE LAŽU: Morao je hitno da se povuče iz kluba zbog napada!

Legenda Sautemptona Met Le Tisije osuđen je od strane engleske javnosti, jer je na svom profilu napisao da navodni masakr u ukrajinskom gradu Buči ne odgovara istini, te da su vodeći mediji u Evropi lagali o celom slučaju.

Zbog cele situacije Met Le Tisije, koji je najveće ime koje je klub Sautempton ikada imao, povukao se sa mesta ambasadora kluba. Le Tisijea su napali na tviteru tvrdnjama da su Rusi u gradu Buči napravili masakr, ali nekadašnji fudbaler nije hteo da odstupi od tvrdnji da je cela priča "lažnjak" i isfabrikovana afera. On je napisao da "ne propagira rat ili bilo kakve zločine", ali je jasno posumnjao u sve ono što je prikazano u gradu Buči, rekavši da je sve "nameštaljka" što se nikako nije dopalo engleskoj javnosti.

- Obraćam se svim navijačima Sautemptona. Odlučio sam da se povučem sa funkcije ambasadora Sautemptona. Moji stavovi su samo moji - kao što su uvek i bili. Važno je da povučem ovaj potez kako bismo izbegli bilo kakvu zbrku. Ovo ne utiče na moj odnos i ljubav prema klubu. Vidimo se na Sent Merisu i uvek ću učiniti sve da pomognem klubu - napisao je Le Tisije na tviteru.

Met Le Tisije nije želeo da se izvini zbog svojih stavova, ali je pod pritiskom engleskih medija, koji su ga bukvalno secirali proteklih dana, danas izjavio da je pogrešio, te da je naveo pogrešan primer kada je u pitanju sukob Ukrajine i Rusije.

Legenda Sautemptona Met Le Tisije u razgovoru za "Saintsplus" o celoj situaciji u kojoj se našao kaže:

- Poenta je da sam mogao izabrati bolji primer. Zato sam obrisao tvit. Sve je protumačeno na pogrešan način, što je moja greška. Trebalo je to bolje da uradim. Bilo je emotivno, sada to vidim, ali to ne menja poentu koju sam hteo da kažem. Samo sam upotrebio pogrešan primer - rekao je Le Tisijer i objasnio da je napustio ulogu amasadora Sautempton kako ne bi naneo štetu klubu u kojem je od svoje 16. godine.

Met Le Tisije (53) odigrao je 270 utakmica za Sautempton u Premijer ligi i postigao 100 golova. Ukupno za Svece je igrao od 1986. do 2002. godine, upisavši 443 utakmice i 161 gol u svim takmičenjima. Za Englesku je odigrao osam utakmica.

Posle prestanka karijere dugi niz godina, sve do 2020, radio je kao stručni konsultant na TV stanici Skaj Sports. Na društvenim mrežama iznosio je svoje stavove vezano za kovid, pišući o teorijama zavere. Na tviteru ga prati više od 570.000 ljudi. Prošlog novembra optužen je od lista "Tajms" da je odgovoran što su njegove stavove širili neki od fudbalera Premijer lige, jer su se opirali obaveznoj vakcinaciji protiv kovida. Nedavno je otkrio da su njegovi zaključci vezani za koronavirus uticali da dobije otkaz na TV stanici Skaj sport.

