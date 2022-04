ŠTA SE DEŠAVA U SRPSKOM PRVENSTVU? Stanojević se ZAPITAO: VAR ne radi svaku drugu utakmicu, o čemu se OVDE RADI?

Nerešen ishod na stadionu u Humskoj ulici protiv napretka može skupo da košta crno-bele, možda čak i titule, jer crveno-beli imaju bolji međusobni skor, pa su u prednosti.

Partizan će zbog toga najverovatnije u plej-of sa druge pozicije, što znači da će derbi najverovatnije biti igran iduće subote na stadionu "Rajko Mitić".

- Dovoljno sam iskusan, prošao sam mnogo derbija i raznih situacija. Nije to tenzija, to je nešto kada ne date na sebe. Ako hoćete da analizirate sve, onda budite pošteni i recite šta mislite zašto sam tako reagovao. Ja godinu i po, dve godine nisam reagovao, ali ova druga polusezona je malo drugačija, dosta stvari se dešava koje mislim da su neprikladne. Sudija koji je sudio našu poslednju utakmicu (Nenad Minaković op.a.) sudio je i utakmicu Crvena zvezda - Čukarički, pa Sudijska komisija neka analizira na koji način je sudio obe utakmice. Ja neću, da ne bih bio suspendovan - rekao je Aleksandar Stanojević.

Šef stručnog štaba Partizana posebno ističe da se mnogo čudne stvari događaju u prolećnom delu sezone.

- U drugom delu sezone dešavaju se neke stvari koje nisu u prvom delu kada nije bilo odlučivanje kao sada. Nama je VAR radio svaku utakmicu, a sada svaku drugu utakmicu ne radi. O čemu se radi? Da li je to normalno? Sada odjednom ne radi, a do decembra je lepo radio. To su neke stvari koje utiču na vas i jednostavno ne date na sebe. Ne damo na Partizan - naglasio je Aleksandar Stanojević.

