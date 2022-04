PARTIZAN ČEKA KAZNA! Direktor Superlige objasnio zašto VAR NIJE RADIO na Marakani!

Treneri oba kluba Aleksandar Stanojević, i Saša Ilić, komentarisali su suđenje posle meča i konstatovali su da je Partizan oštećen, što je Ilića koštalo i posla zbog izjave koja je shvaćena kao nepoštovanje kluba u kojem je zaposlen.

foto: Starsport

Potom je usledilo saopštenje Partizana, i ironična konstatacija da se Novak Simović " kvalifikovao" da sudi večiti derbi.

Usledilo je ubrzo Zvezdino pismo selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju i zahtev za izuzećem Srđana Jovanovića sa utakmica Zvezde.

Povrh svega na utakmici Crvena zvezda - Radnički Kragujevac nije radio VAR.

"Istina je, nije radila komunikacija na tom meču između sudija na terenu i u VAR sobi, to je nešto što se dešava, što, ne mogu da kažem da je normalna situacija, ali ipak se dešava, ipak je to tehnika, radi se na tome da se problemi otklone i nadam se da će se što manje dešavati u budućnosti", rekao je direktor Superlige, Aleksandar Pivić za " Telegraf"

foto: Starsport

Pivić je objasnio da su se takve stvari dešavale i u jesenjem delu sezone.

"To se dešavalo i u prvom delu sezone, samo tada nije bilo tolike tenzije i pritiska. Od 180-190 utakmica, imali smo problem na 6 ili 7 utakmica, stvarno je zanemarljiv procenat, nego je problem što se desilo na utakmicama Zvezde i Partizana, pa se digla velika pompa i prašina"

Što se tiče komentara Stanojevića i Ilića, odluku o eventualnoj prijavi doneće nakon izveštaja Disciplinske komisije FSS, koja prati komentare vezane za suđenje.

"To funkcioniše tako da ja kao direktor takmičenja čekam izveštaj i prijave Disciplinske komisije FSS, oni prate sve te izjave vezane za komentarisanje suđenja, kada dobijem od njih prijavu, onda podnosim to Disciplinskoj komisiji FSS. Ne znam kakva kazna može da bude, nije ni na meni, ni na Sudijskoj komisiji, to je na Disciplinskoj komisiji FSS", objasnio je Pivić.

Partizan verovatno čeka kazna zbog saopštenja, u kojem ističu da ih je pokrao sudija.

"Onda će verovatno biti prijava, nema šta, još iskreno nisam video saopštenje" rekao je Pivić za "Telegraf"

Kurir sport / Telegraf