KOD NAS SE I VAR SUDIJE PLAŠE! Legendarni Raka Đurović o pritiscima pred derbi MI SMO JOŠ MALI I ZELENI

Ovakva praksa naša dva najveća kluba, koja je svakako nezamisliva za civilizovan svet, bila je povod teme u jutarnjem programu Kurir televizije.

Večiti derbi, 167. po redu, zakazan je za subotu od 18 časova, a poznato je i ko će deliti pravdu. Utakmicu Crvene zvezde i Partizana na Marakani sudiće - Srđan Jovanović, objavljeno je na sajtu FSS.

Raka Đurović, bivši fudbalski sudija, istakao je da je VAR za nas još novina i da nismo još svesni da je on tu da nam pomogne.

- Mi smo još tu mali i zeleni. Imate te ljude na terenu i u VAR sobi koji su nevidljivi i slobodniji za kreaciju, jer ne trpe taj pritisak sa terena. Ako je sudija od autoriteta na terenu, retko ga ispravljaju ovi iz VAR sobe. Mada kada je obrnuta situacija toga onda bude. Jer kako god mi to gledali postoji taj kompleks. Ako se ispravi odluka sudije na terenu i ispravna se donese, umesto da to bude doprinos fudbalu neko od nas evidentira da je to loš potez za sudiju. Onda on ugrožava svoju poziciju za predlog na inter listi. Bojim se da je naš fudbal došao do toga da se svi bore samo da izađu na međunarodnu scenu - rekao je Đurović u jutarnjem programu na Kurir televiziji.

foto: Kurir telvizija

Miloš Bjelinić, urednik sportske rubrike Kurira, istakao je da bi najbolje bilo da se nedelju dana pred derbi zabrani funkcionerima da govore.

- Ja bi zabranio funkcionerima 7 dana pred derbi da govore. Tišina nedelju dana bez izjava i zapaljivih komentara. Sve te izjave su pravljenje alibija za eventualni neuspeh odnosno poraz - istakao je Bjelinić.

foto: Kurir telvizija

Dodao je da je tragično što se šampion ovako rano odlučuje.

- Meni je tragično što 7 kola pre kraja pričamo da će derbi da odluči šampiona. To ni u jednoj ligi na svetu nije moguće. Posle ovog derbija ima još šest utakmica - rekao je Bjelinić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:28 Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla