KADA JE ZVEZDA NA +2, VEĆ JE ŠAMPION! Zdjelar besan na medije: Bili smo bolji, borićemo se do kraja!

Fudbaler Partizana Saša Zdjelar izjavio je večeras da je Partizan bio bolji u "večitom" derbiju i da se nada da Crvena zvezda neće dobiti sve utakmice do kraja prvenstva.

Partizan je večeras odigrao nerešeno 0:0 protiv Crvene zvezde, u prvom kolu plej-ofa Super lige Srbije.

"Bili smo bolji, morali smo da bolje realizujemo polu kontre i kontre u prvom poluvremenu. Ostaje žal, bili smo bolji. Idemo meč po meč i nadamo se da Zvezda neće dobiti sve utakmice do kraja", izjavio je Zdjelar za klupsku televiziju.

"Čestitam momcima. Pokazali smo karakter, bili smo bolji. Šteta što nismo postigli gol. Bili smo bolji nego na prošlom derbiju", dodao je on.

Zdjelar je prokomentarisao i odnos medija prema Partizanu i atmosferu u kojoj se Zvezda već proglašava za šampiona.

"Znamo kako njihovi mediji funkcionišu. Kako spinuju i prave sve te priče. Kad smo bili na plus pet sve je bilo OK, a kada su oni na plus dva već su šampioni. Navikao sam da su mediji na njihovoj strani. Imam karakter i boriću se da na kraju uzmem titulu", izjavio je Zdjelar.

Beta