DEČKO KOJI POMERA GRANICE: Vlahović postao drugi najmlađi stranac sa 50 golova u Seriji A! USKORO PADA VELIKI REKORD

Reprezentativac Srbije i napadač Juventusa Dušan Vlahović upisao je jubilarni 50. gol u italijanskoj Seriji A i tako postao drugi najmlađi inostrani fudbaler koji je uspeo da ostvari ovaj nestvaran učinak.

Vlahović je do brojke 50 stigao na meču protiv Bolonje 33. kolu italijanskog šampionata. Srpski as je u nadoknadi vremena zatresao mrežu i tako doneo bod svom timu 1:1.

Do magičnog broja 50 stigao je sa samo 22 godine i 78 osam dana i ispred njega je samo Brazilac Alesandro Pato, koji ovaj poduhvat napravio sa 21 godinom i 220 dana.

Srbin vodi žestoku bitku sa iskusnim napadačem Lacija Ćirom Imobileom za titulu najboljeg strelca Serije A. Vlahović je postigao 23 gola ove sezone, a as rimskog kluba ima 25 pogodaka.

Snažni srpski napadač ove sezone ima priliku da obori i neke neverovatne rekorde, kada je reč o nastupima naših fudbalera u najjačim evropskim ligama.

Naime, samo je pitanje dana kada će Vlahović oboriti rekord Dejana Stankovića i postati najefikasniji srpski fudbaler u Seriji A. Aktuelni trener Crvene zvezde je u dresovima Lacija i Intera postigao 51 gol, dakle, Dušanu samo dva nedostaju da sruši sa trona legendarnog reprezentativca naše zemlje.

Međutim, to nije sve. Postoji još jedan nestvaran rekord koji juri ovaj fenomenalni napadač Juventusa. U sezoni 1995/96. legendarni as Predrag Mijatović postigao je čak 28 golova u dresu Valensije, što je rekord nekog našeg reprezentativca u pet najjačih liga u Evropi. Decenijama je delovalo da je ovaj rekord nedostižan, ali onda je na scenu stupio Dušan Vlahović. Istina, Dušan će imati izuzetno težak zadatak jer do kraja sezone ima još pet mečeva, a nedostaje mu šest golova. Biće teško, ali kada je on u pitanju, ništa nije nemoguće. Navikli smo da pomera granice...

