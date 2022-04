FUDBALERI ZVEZDE JOŠ JEDNOM POKAZALI VELIKO SRCE: Zajedno sa nezbrinutom decom farbali jaja za Vaskrs! (VIDEO)

Uoči velikog hrišćanskog praznika Uskrsa koji se slavi u nedelju, Crvena zvezda je sada već tradicionalno ugostila mališane iz Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine iz Beograda, Doma za nezbrinutu decu "Rada Vranješević" iz Banja Luke i Doma za decu i lica ometena u razvoju "Dr Nikola Šumenković" iz sela Stamnica kod Petrovca na Mlavi.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Deca su imala priliku da farbaju jaja sa prvotimcima, koji su nakon treninga došli do glavnog terena i na atletskoj stazi podno severne tribine uveličali ovaj lep događaj. Prisutni mališani nisu krili uzbuđenje i oduševljenje što imaju priliku da posete Marakanu, i druže se sa Zvezdinim igračima, koji su im dolaskom izmamili osmehe na lica.

U društvu najmlađih bili su prvotimci Aleksandar Dragović, Slavoljub Srnić, Strahinja Eraković, Petar Stanić i kapiten Milan Borjan.

Ispred Hrama Svetog Save, događaju je prisustvovao i sveštenik Dragan Šovljanski, koji je istakao da su ovakve akcije neophodne u današnje vreme, ali i naglasio da je Crvena zvezda jedna velika porodica.

- Pre svega, prenosim vam pozdrave i blagoslove njegove Svetosti Partijarha našeg sprskog Porfirija. Ovo nije jedina akcija kojoj mi prisustvujemo i moram da pohvalim FK Crvene zvezda na zabrinutosti i volji da učestvuje u ovakvim stvarim. To je stvarno za pohvalu. Mi kao Srpska Crkva smo uvek tu da podržimo ovakve akcije, i smatramo da je to zaista neophodno. Sport nije samo trčanje za loptom,nego i druženje, i uopšte bivanje sa porodicom. Fk Crvena zvezda je jedna velika porodica, koja okuplja ne samo svoje članove,već i sve one kojima je potreban porodični zagrljaj. Mi smo kao Crkva tu da pomognemo ovu akciju, i prisustvujemo ovom lepo druženju - zaključio je sveštenik Dragan Šovljanski.

Crvena zvezda je i ove, kao i prethodnih godina obratila pažnju na decu koja se nalaze u ovim ustanovama, a ovo je bio samo jedan u nizu humanih događaja.

I prethodne godine, ova akcija je organizovana na stadionu "Rajko Mitić", ali je ove godine to bilo u dosta većem obimu. Bilo je zaista lepo ugostiti mališane, družiti se sa njima i izmamiti im osmehe na lica, a sigurno je da će ovakvih akcija biti i u budućnosti.

U Crvenoj zvezdi bili su ponosni na još jednu akciju humanitarnog karaktera, kojih je u prethodnoj nedelji bilo zaista dosta na Marakani.

Kurir sport