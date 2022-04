ĆIRO, KO JE BRE BIO PIJANAC! BORA CVETKOVIĆ ODGOVORIO TRENERU: Iznenađen sam tom izjavom! Ne sećam se da se to ikada desilo!

Ćiro Blažević, legendarni fudbalski trener, digao je prašinu u Zagrebu i Beogradu pre neki dan, kada je izjavio da je čuvenog napadača Boru Cvetkovića zbog pijanstva oterao iz Dinama u Crvenu zvezdu.

foto: Printskrin

Sve to se desilo daleke 1986. godine, a dolazak momak koje su zvali "Lane sa Korane" u Beograd bio je u to vreme veliki transfer, posebno što se desio između ljutih rivala, Dinama i Crvene zvezde.

Miroslav Ćiro Blažević (87) na promociji knjige o kapitenu Dinama Velimiru Zajecu koja nosi ime "Zeko" doslovce je rekao:

- Žalostan sam što je do toga došlo, kada sam bio prisiljen da isteram Boru Cvetkovića jer se toliko bio napio da nije došao na utakmicu. Zeko (Velimir Zajec op.a.) me molio da ga ne isteram, a ja sam to učinio. Boro je potom otišao u Crvenu zvezdu i tamo se proslavio.

foto: Printskrin/Jutjub

Tragom ove vesti, Kurir je stupio u kontakt sa Borom Cvetkovićem (59), koji živi u Beogradu gde vodi svoju školu fudbala "Lane".

- Nemam pojma! Ja se toga ne sećam. Šta je Ćiro hteo da kaže sa tim? Bilo je svašta, bio sam mlad... Ali, tako nešto... Ne znam šta da kažem. Koji je to povod bio, da on tako priča o meni... Ali, hajde, Bože moj. Neću ništa da odgovorim, glupo mi je da komentarišem tako nešto - rekao je Bora Cvetković.

Upitali smo nekadašnjeg napadača kakva je bila saradnja između njega i Ćire.

- Bilo je i lepih i manje lepih stvari sa Ćirom. Malo sam iznenađen tom izjavom. Ali, to je on i on to tako voli. Ne želim to da pobijem, niti da potvrdim. Jer, stvarno se toga ne sećam. Za mene je to nemoguće. To što je on napričao.

foto: Printskrin/Jutjub

Dolazak u Crvenu zvezdu značio je punu afirmaciju za Borislava Cvetkovića.

- To su bile prelepe dve godine! Mislim, da je dolazak u Crvenu zvezdu bio najbolji potez u mojoj karijeri. Odmah sam se dobro snašao u Beogradu. Piksi (Dragan Stojković op.a.)i ja smo došli zajedno i odmah smo se zbližili, iako smo se znali od ranije. Zatekli smo dobru ekipicu, dočekao me je Vaske (Velibor Vasović op.a.) izuzetan trener, koji je svlačionicu držao pod kontrolom. Najviše sam se družio sa Piksijem, tu je bio Dika (Stevan Stojanović op.a.), ma cela ekipa, cela ta generacija bila je fantastična.

Za kraj, pitali smo Boru ima li neku poruku za Ćiru Blaževića:

- Nemam! Samo ga pozdravljam. I dalje imam lepo mišljenje o njemu. I dalje mi je u srcu!

foto: Printskrin/Jutjub

Bora Cvetković je za dve godine u Crvenoj zvezdi dao 22 gola, dok je za šest sezona provedenih u Dinamu 44 puta tresao mreže protivnika.

Pre i posle transfera Bore Cvetkovića, bilo je nekoliko prelazaka iz Dinama u Crvenu zvezdu. Prvi je nogu potegao golman Mirko Stojanović koji je Zagreb zamenio Beogradom 1960. godine. Potom je Borin zemljak i sugrađanin iz Karlovca Rajko Janjanin stigao sa Maksimira na Marakanu 1980. godine, jer ga je upravo Ćiro Blažević proglasio "tromim i sporim". Na kraju, krug su zatvorili Milivoj Bračun, iste godine kao i Bora Cvetković 1986, te Robert Prosinečki 1987. godine.

Kurir sport/A. Radonić