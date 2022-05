UŽIVO, VIDEO: VOJVODINA - CRVENA ZVEZDA 0:1, Zvezda povela golom Sanoga u 2. minutu

TOK MEČA

2. minut - GOOOL! Crvena zvezda vodi golom Sanoga. Katai je izveo korner, Pavkov šutirao glavom sa desetak metara, a nisku loptu je Sanogo sproveo u mrežu.

2. minut - Prvi korner za Crvenu zvezdu.

VOJVODINA - CRVENA ZVEZDA

Stadion: Karađorđe

Sudija: Dejan Trifković.

Pomoćnici: Petar Radić, Stefan Vojnić. Četvrti sudija: Pavle Tomić

VAR: Momčilo Marković, AVAR: Milan Mihajlović

Vojvodina: Rockov, Jeličić, Lazarević, Kabić - Kovačević, Devetak - Topić, Simić, Vukadenović - Matić.

Crvena zvezda: Borjan, Gajić, Dragović, Eraković, Rodić - Sanogo, Srnić, Kanga, Ben, Katai - Pavkov.

foto: FK Crvena zvezda

Derbi meč 34. kola Linglong Tire Super lige Srbije igra se u Novom Sadu gde ekipa Vojvodine dočekuje goste iz Beograda, ekipu Crvene zvezde.

Dueli ovih rivala uvek su izuzetno zanimljivi i kvalitetni, bez obzira na pozicije na tabeli, pa nema razloga da tako ne bude i ovoga puta.

Domaći tim je tokom aktuelne sezone zabeležio 12 pobeda, uz 6 remija i 15 poraza, pa sa 42 boda na svom kontu trenutno zauzima 7. mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao gosti poraženi u duelu sa ekipom Radničkog iz Niša, a rezultat je bio 1:0. Gostujući tim je tokom aktuelne sezone zabeležio 28 pobeda, uz 4 remija i 1 poraz, pa sa 88 bodova na svom kontu trenutno zauzima 1. mesto na tabeli.

Dva tima su se dva puta sastajala tokom jesenje polusezone, a prvi duel odigran u Beogradu završen je rezultatom 0:0. Duel odigran u Novom Sadu završne je pobedom Beograđana rezultatom 1:2. Ekipa Vojvodine je povela autogolom Aleksandra Dragovića, a preokret su crveno-belima doneli Milan Pavkov i Aleksandar Dragović.

Šef stručnog štaba domaćeg tima Dragan Radojičić ističe da crveno-beli zasluženo imaju ulogu apsolutnog favorita, ali da se neće unapred predati:

"Očekuje nas utakmica sa najboljom ekipom u zemlji, sa prvakom koji dolazi kod nas sa imperativom pobede. Mnogi nisu uspeli da uzmu Zvezdi ni bod i svi znaju koliko je to teško. Mi smo u mini seriji od dva poraza, izgubili smo od ekipa sa kojima se direktno borimo za plasman u Evropu. Nismo u najboljem psihološkom momentu, ali radimo sa igračima da izađemo u što boljem izdanju i da odigramo kako treba, muški i dostojanstveno. Ne treba bežati od toga da smo u inferiornom položaju u odnosu na rivala, ali mi se nikada nećemo predavati. Bodovna razlika je ogromna između Crvene zvezde i Partizana i ostalih timova i to nije dobro, bez obzira na njihove budžete. Želim da Vojvodina bude konkurentna Crvenoj zvezdi i Partizanu. Nismo u poziciji da pretimo, ali učinićemo sve da prikažemo dobru igru i ako uspemo da dođemo i do dobrog rezultata."

Šef stručnog štaba gostujućeg tima Dejan Stanković ističe da je meč sa Novosađanima možda i najteži od četiri preostala u samoj završnici sezone:

"Ne opušta nas forma Vojvodine, jer je Zvezda motiv za svakoga, svi hoće da nas pobede. Pred gostovanje TSC-u, moj prijatelj Lazetić je izjavio da hoće da pobedi Crvenu zvezdu i napravi nešto veliko i meni se to sviđa. Videli ste i Čukarički, došli su sa velikim motivom. Tako da, ne vidim da će nam biti lako u Novom Sadu, jer smo tim koji svako želi da pobedi. Kadrovska situacija je zadovoljavajuća. Raspored je zgusnut, imamo jedan ili dva problema, a videćemo sa medicinskom službom da li će ti igrači moći da nastupe ili ne. To je normalno, naši momci su navikli na naporan raspored i kad god su imali manji ili veći problem hteli su da igraju. Što se Borjana tiče, biće na golu. Dobio je jak udarac, rizikovao je, ali je sve prošlo kako treba. Imam još jednu dilemu, pa ćemo videti da li će taj igrač nastupiti. Od preostalih utakmica, na papiru nam je možda ovo i najteži meč do kraja sezone, ali imali smo mnogo takvih utakmica od početka takmičarske godine. Na startu sezone jesmo remizirali sa Vojvodinom, ali to je daleko iza nas, bio je jul prošle godine... Već sada imamo 50 odigranih utakmica, forme i statusi ekipa su se promenili. Imamo svoje ciljeve, ima ih i Vojvodina, žele da igraju Evropu. Slušao sam izjave njihovog trenera Radojičića koji tvrdi da nije nemoguće da se plasiraju u Evropu, iako imaju težak raspored. Svakako ova utakmica može da se svrsta u derbi kola."

Kurir sport