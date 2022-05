PRVENAC JEVTOVIĆA PO POVRATKU U PARTIZAN: Verovali smo da možemo do titule pre pet godina, verujemo i sada!

U utakmici 34. kola Linglong Super lige Srbije, ekipa Aleksandra Stanojevića je savladala Napredak u Kruševcu sa 3:0. Strelci za crno-bele bili su Rikardo Gomeš i Marko Jevtović (56), a domaćina je autogolom dotukao Saša Marjanović.

Svoj prvi gol po povratku u Partizan je postigao Jevtović.

- Videćemo za mesec dana šta smo uradili. Moramo da budemo fokuswirani na svaki sledeći izazov. I dalje smo u igri za dva trofeja i borićemo se do kraja za svaku loptu - poručio je Jevtović.

Brzo se uklopio u ekipu i dobrim partijama dobio poverenje trenera Stanojevića.

- Pratio sam svaku utakmicu koju sam mogao dok sam bio u inostanstvu. Ima i nekoliko igrača sa kojima sam već igrao, tako da mi nije problem da se uklopim. Imam iskustva iz prvog mandata i iz inostranstva i došao sam da na najbolji način pomognem ekipi, kada se to bude tražilo od mene - kazao je Jevtović.

O prvencu po povratku u Partizan, Marko Jevtović je rekao:

- Drago mi je naravno da sam postigao gol kada se lomila utakmica, ali meni je uvek bilo najvažnije da pobeđujemo, a ko će dati gol je potpuno nevažno.

foto: Dado Đilas

Da li te finiš sezone podseća na 2017. godinu kada si sa Partizanom osvojio duplu krunu?

- Da, dosta toga je sličnog. I tada smo verovali da možemo do titule. Jedino što mogu da obećam je da će cela ekipa dati sve od sebe da dođemo do cilja.

Ovaj tim Partizana krasi zajedništvo?

- Jedemo isti hleb i zavisimo jedni od drugih. Da nije tako, ne bismo bili ni blizu uspešni i ja ne vidim da može ili sme biti drugačije!

Danas si u tandemu, posle Saše Zdjelara, igrao i sa Ljubomirom Fejsom?

- Ljubomir Fejsa je legenda našeg fudbala, čovek koji je toliko dugo igrao na najvišem nivou i osvajao nebrojeno trofeja. Meni lično je velika čast da je on tu, sa nama. On će nam svojim isukstvom i znanjem sigurno mnogo pomoći. Želim mu da bude uspešan, kao i do sada, u karijeri - zaključio je Marko Jevtović.

Kurir sport