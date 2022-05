VELIKI REAL! MIJATOVIĆ IZ MADRIDA ZA KURIR: Digli su se iz mrtvih protiv Sitija, predodređeni su da osvoje LIGU ŠAMPIONA!

Legenda Reala i našeg fudbala Predrag Mijatović oduševljen je energijom, snagom kolektiva i voljom igrača "kraljevskog kluba" tokom utakmice protiv Mančester sitija (3:1) u Ligi šampiona. Popularni Mijat prisustvovao je pravoj fudbalskoj drami viđenoj za 120 minuta na stadionu "Santjago Bernabeu".

foto: Starsport

Svoje utiske o spektakularnoj utakmici i o tome kako je video meč prenosi za Kurir Predrag Mijatović.

- Neverovatno polufinale! Dve utakmice o kojima će se pričati. Kako u Mančesteru, tako i u Madridu! Viđeno je 11 golova na dva meča! Bolje ne može! I naravno Real Madrid u finalu. Imaju nešto što niko drugi nema. Veruju u sebe i bore se do poslednjeg minuta - gotovo u dahu priča za naš portal Predrag Mijatović i nastavlja:

foto: EPA

- Tokom cele Lige šampiona ekipa Reala ima kapacitet da se vrati iz mrtvih i preokrene utakmicu u svoju korist. To se dogodilo sinoć, kao protiv PSŽ i Čelsija. Kao da je Real preodređen da bude šampion Evrope. Zašto to kažem? Pa, zato što su eliminisali tri velika favorita za trofej!

Predrag Mijatović siva je eminencija Reala. Igrao je za taj klub, postigao pobedonosni gol za osvajanje Lige šampiona 1998. godine protiv Juventusa (1:0) i tako "kraljevskom klubu" vratio titulu prvaka Evrope posle 32 godine. Bio je i sportski direktor.

- Igrač utakmice bio je mladi Rodrigo! Moram reći da je Karlo Ančeloti dobro reagovao u prelomnom momentu posle gola Sitija, kada je uveo Rodriga i napravio nekoliko dobitnih izmena. Taj mali je bio junak meča s golovima u 90. i 93. minutu. Ne treba zaboravitio sjajnog golmana Kurtou i ostale. Ali, ako treba da se neko izdvoji, onda Rodrigo, Kurtoa i Kamavinga, baš tim redom. Real savršeno funkcioniše kao ekipa. Imaju takmičarski duh, veru u sebe, čak i kada je nešto nemoguće.

foto: EPA

O trenerskom okršaju Karla Ančelotija i Pepa Gvardiole, Mijatović kaže:

- Iskreno, Real Madrid tokom 90 minuta nije bio superioran, Siti je bio taj koji je kontrolisao utakmicu. Statistika je bila na strani Mančestera, Real nije praktično ni šutnuo na gol za 90 minuta. Ali, dogodilo se to, što se dogodilo! Real se nije predavao, a Ančeloti je izvršio izmene koje su preokrenule utakmicu. Šta prigovoriti Gvardioli? Bio je do 90. minuta u finalu. Protiv takvih stvari nema taktike, to ne pomaže. To može samo Real i to su čari fudbala. (smeh) To niko ne može da režira. Teško je napraviti analizu kako je Real uspeo da iz nemoguće situacije izađe kao pobednik. Neverovatno.

foto: Profimedia

Real Madrid je klub koji ima najviše titula u Ligi šampiona, ukupno 13. Pitali smo Mijatovića mogu li do 14. trofeja u finalu protiv Liverpula koje je na programu 28. maja u Parizu.

- Poslednje decenije Real je bio superioran u ovom takmičenju. Kvalitet ove generacije i istorija mi govore da Real spremno dočekuje finale. Ima veće iskustvo, svi ovi preokreti koji su se dešavali su jedan plus više da budu spremni kad je najpotrebnije. Treba poštovati protivnika, Liverpul je sjajan, igraju fenomenalno. Biće intersantno. Poznaju se. Ova dva kluba igrala su finale pre četiri godine u Kijevu, kada je trijumfovao Real sa 3:1. Blagu prednost dajem Realu - zaključio je svoj razgovor za Kurir Predrag Mijatović.

Kurir sport/Aleksandar Radonić